Prefeitura da Cidade de Goiás abre processo seletivo com 92 vagas na Educação

Candidatos selecionados serão contratados em regime temporário, com duração de 12 meses

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2026

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura da Cidade de Goiás abriu inscrições para um processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 92 vagas, sendo 46 para início imediato e as demais para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas nos dias 19 e 20 de janeiro, de forma presencial, no Auditório André Xavier Mundim, na sede da Prefeitura Municipal de Goiás. O atendimento ocorrerá das 09h às 11h e das 14h às 17h.

Há vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira e motorista categoria D. A seleção será feita por meio de análise curricular e avaliação da experiência profissional.

Os candidatos selecionados serão contratados em regime temporário, com duração de 12 meses. A carga horária será de 40 horas semanais, com remuneração que varia entre R$ 1.621 e R$ 2.500, conforme a função.

Mais informações estão disponíveis no edital.

