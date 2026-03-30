Município em Goiás abre inscrições para concurso com salário de R$ 3,8 mil; veja como se inscrever

Além das vagas imediatas, o edital também prevê a formação de cadastro de reserva.

Ícaro Gonçalves - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Novo Brasil, no Oeste goiano, divulgou o lançamento de um novo concurso público com 10 vagas imediatas para professores da educação infantil. O salário base será de R$ 3.847,97 para uma jornada de 30 horas semanais.

A banca organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Além das vagas imediatas, o edital também prevê a formação de cadastro de reserva.

Para participar da seleção é necessário tem licenciatura plena em Pedagogia. Os aprovados darão aulas para crianças da educação infantil e ensino fundamental, do 1º ao 5º Ano.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 23 de abril, exclusivamente pelo site www.ibgpconcursos.com.br. O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

A previsão em edital é que as provas ocorram no dia 17 de maio, e prova de títulos, de caráter classificatório.

A taxa de inscrição é de R$ 110 e poderá ser paga até o dia 24 de abril. Para mais informações, baixe o edital clicando aqui.

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