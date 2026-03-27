Hospital de Urgências de Anápolis está contratando funcionários para diversas áreas; veja como se inscrever

Chances estão distribuídas entre sete funções diferentes

Natália Sezil - 27 de março de 2026

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), também conhecido como Hospital de Urgências de Anápolis, está com vagas abertas. O prazo vai apenas até às 23h59 desta sexta-feira (27), com salários que variam de R$ 1.718,26 a R$ 2.373,95.

As oportunidades estão divididas entre dois editais. No 0008/2026, há chances para Maqueiro (01 vaga), Auxiliar de Almoxarifado (01), de Pedreiro (01), de Pintor (01) e de Serviços Gerais (03). Nesses casos, é requisito apenas ensino fundamental.

Já no 0009/2026, há uma vaga imediata para Assistente de RH e cinco para Auxiliar de Farmácia. Ambas pedem ensino médio completo.

As inscrições são gratuitas. Devem ser realizadas por meio do site da Funev, que pode ser acessado clicando aqui.

No endereço online, é preciso preencher as três abas do Formulário de Cadastro: Pessoal, Acadêmico e Profissional. Depois, é necessário acessar os editais disponíveis, clicar em “Vagas”, selecionar a opção desejada e clicar em “Realizar inscrição”.

Os candidatos passam por análise curricular e, depois, prova técnica ou situacional. Também há etapa de avaliação psicológica ou vivência de grupo, além de entrevistas por competências técnicas e comportamentais.

O processo seletivo tem validade de seis meses a partir da publicação do resultado final, que acontece no site da Funev, na aba Trabalhe Conosco.

Dúvidas em relação ao processo seletivo podem ser sanadas exclusivamente por meio do e-mail [email protected].

Mais informações, como a descrição das atividades de cada função, estão disponíveis no edital 0008/2026 e no edital 0009/2026.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!