Após investimento de R$ 8 milhões, CAOA abre novas vagas em Anápolis

Empresa busca profissionais para atuação em setores administrativos e operacionais

Pedro Pedro Ribeiro -
Após investimento de R$ 8 milhões, CAOA abre novas vagas em Anápolis
(Foto: Ricardo Stuckert / PR)

A CAOA Montadora está com novas vagas abertas em Anápolis, após o anúncio de investimentos que chegam a cerca de R$ 8 milhões voltados à ampliação e modernização das operações na unidade.

As oportunidades abrangem diferentes áreas, incluindo funções administrativas, operacionais e técnicas.

Entre os cargos disponíveis estão analista ambiental, assistente administrativo, auxiliar de logística, inspetor de qualidade, montador de veículos, operador de empilhadeira, motorista e psicólogo, além de banco de talentos para diversas funções.

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Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e oportunidades de estágio, ampliando o acesso ao mercado de trabalho para diferentes perfis profissionais.

De acordo com a empresa, os profissionais contratados irão atuar em atividades ligadas à produção automotiva e à gestão interna, contribuindo para o fortalecimento da operação industrial no município.

O movimento ocorre em meio à nova fase de expansão da montadora, que recentemente reforçou sua atuação no estado com parcerias internacionais e aumento da capacidade produtiva.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial da CAOA Montadora, entrar na área “Trabalhe Conosco”, escolher a vaga desejada e seguir as orientações para cadastro na plataforma.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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