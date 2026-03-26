Sesi abre vaga com salário de R$ 7 mil em Goiás; veja como se inscrever

Além do alto salário, cargo conta pacote completo de benefícios

Pedro Pedro Ribeiro -
Sesi abre vaga com salário de R$ 7 mil em Goiás; veja como se inscrever
Faixada Sesi Vila Canaã.(Foto: Reprodução)

O Serviço Social da Indústria (SESI) está com processo seletivo para o cargo de analista de Recursos Humanos.

A vaga oferece remuneração de R$ 7.106, com atuação em Goiânia ou Minaçu. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, 27 de março, e devem ser feitas pela internet.

Para participar, é necessário ter ensino superior completo em áreas como Psicologia ou Administração, além de experiência com recrutamento e seleção e conhecimento em Pacote Office.

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O profissional será responsável por atividades ligadas aos subsistemas de Recursos Humanos, incluindo processos seletivos, folha de pagamento, treinamento, desenvolvimento e gestão de benefícios.

A carga horária é de 44 horas semanais, com expediente de segunda a sexta-feira.

Além do salário, o pacote inclui benefícios como plano de saúde, vale alimentação, participação nos resultados, bolsa de estudos e apoio psicológico.

O processo seletivo contará com etapas de análise curricular e avaliação com gestor.

Para fazer a inscrição, acesse o site: https://sesigo.gupy.io.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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