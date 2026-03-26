Sesi abre vaga com salário de R$ 7 mil em Goiás; veja como se inscrever
Além do alto salário, cargo conta pacote completo de benefícios
O Serviço Social da Indústria (SESI) está com processo seletivo para o cargo de analista de Recursos Humanos.
A vaga oferece remuneração de R$ 7.106, com atuação em Goiânia ou Minaçu. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, 27 de março, e devem ser feitas pela internet.
Para participar, é necessário ter ensino superior completo em áreas como Psicologia ou Administração, além de experiência com recrutamento e seleção e conhecimento em Pacote Office.
O profissional será responsável por atividades ligadas aos subsistemas de Recursos Humanos, incluindo processos seletivos, folha de pagamento, treinamento, desenvolvimento e gestão de benefícios.
A carga horária é de 44 horas semanais, com expediente de segunda a sexta-feira.
Além do salário, o pacote inclui benefícios como plano de saúde, vale alimentação, participação nos resultados, bolsa de estudos e apoio psicológico.
O processo seletivo contará com etapas de análise curricular e avaliação com gestor.
Para fazer a inscrição, acesse o site: https://sesigo.gupy.io.
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