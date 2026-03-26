Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com vagas para todos os níveis de ensino

Seleção será feita em etapa única, por meio de análise curricular. Mais detalhes podem ser conferidos no edital

Augusto Araújo - 26 de março de 2026

Concurso sendo realizado (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Flores de Goiás, cidade no Nordeste de Goiás.

A seleção oferece vagas imediatas e também formação de cadastro de reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As jornadas de trabalho variam entre 32 e 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.621 a R$ 3.731,18, dependendo do cargo.

O processo seletivo contempla oportunidades para os seguintes cargos:

Auxiliar Administrativo (Casa de Apoio em Goiânia) (01)

Auxiliar de Serviços Gerais (Casa de Apoio em Goiânia) (03)

Educador Físico (01)

Educador Social (01)

Eletricista (01)

Entrevistador do BF (01)

Mecânico (01)

Motorista (Categoria D) (Casa de Apoio em Goiânia) (01)

Motorista de Transporte Escolar (Regalito-Antánisca/Flores cidade) (01)

Motorista de Transporte Escolar (Sarana-Faz: Entre Rios/Flores cidade) (01)

Motorista de Transporte Escolar (Faz: Gil Pereira GO-114-Bom Jesus-GO-144-Bela Vista Eixo 01) (01)

Motorista de Transporte Escolar (Faz: Paraíso-Faz: Lago Azul-Faz: Santa Helena-Faz: Confiança-Canaã-Santa Maria) (01)

Motorista de Transporte Escolar (P.A Alegre – São Francisco – Liberdade 02 Eixo 02 – Escola Morro) (01)

Nutricionista (01)

Operador de Motoniveladora (01)

Operador de Retroescavadeira (01)

Operador de Trator (01)

Pedreiro (01)

Pintor (01)

Professor(a) de Balé (01)

Professor(a) de Violão (01)

Supervisor do PCF (01)

Técnico Agrícola (01)

Vigia (Casa de Apoio em Goiânia) (02)

Visitador do PCF (02)

As inscrições estarão abertas até a próxima terça-feira (31) e deverão ser realizadas presencialmente no Protocolo da Prefeitura, em horário comercial.

Para algumas funções específicas — como auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista categoria D e vigia — também será possível se inscrever por e-mail. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A seleção será feita em etapa única, por meio de análise curricular. A avaliação dos candidatos ocorrerá entre os dias 1º e 06 de abril, com divulgação do resultado preliminar prevista para 07 de abril.

Os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 08 e 09, e o resultado final será publicado em 10 de abril de 2026.

Os profissionais selecionados serão contratados em regime estatutário por tempo determinado, conforme a necessidade da administração municipal.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Mais detalhes podem ser consultados no edital completo divulgado pela administração municipal.

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