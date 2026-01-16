Caminhão pega fogo em posto às margens da BR-060 e causa mega congestionamento entre Goiânia e Anápolis

Situação registrada no início da noite causou lentidão intensa e exigiu intervenção dos bombeiros

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Portal 6)

Um incêndio em um caminhão de carga provocou um mega congestionamento na BR-060, entre Goiânia e Anápolis, no início da noite desta sexta-feira (16), causando transtornos aos motoristas que trafegavam pelo trecho.

O caso aconteceu dentro do Posto Cacique, às margens da rodovia, e gerou longas filas nos dois sentidos, principalmente no horário de pico.

Informações preliminares indicam que o fogo começou em uma das rodas do caminhão.

Motoristas que trafegavam pela rodovia precisaram reduzir a velocidade, enquanto parte da pista ficou comprometida durante o atendimento da ocorrência, o que agravou ainda mais o fluxo de veículos. rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e informou que o incêndio foi controlado por pessoas que estavam no posto com o uso de extintores.

Ainda assim, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para realizar o rescaldo e garantir a segurança da área.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fluxo de veículos começou a ser normalizado gradualmente após o atendimento da ocorrência.

