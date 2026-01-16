O homem que serve de cobaia para controlar computador com pensamento através de chip de Elon Musk implantado no cérebro

Primeiro paciente humano da Neuralink conseguiu mover o cursor na tela apenas com a mente e virou símbolo da nova fase dos implantes cerebrais

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

Primeiro paciente da Neuralink já conseguiu mover o cursor do computador apenas com o pensamento após receber chip implantado no cérebro (Foto: Divulgação/ Neuralink)

Um homem tetraplégico se tornou o primeiro paciente humano a receber um implante cerebral da Neuralink, empresa fundada por Elon Musk, e já conseguiu um feito que chamou atenção do mundo: controlar um computador usando apenas o pensamento.

O paciente é o americano Noland Arbaugh, que ficou tetraplégico após um acidente em 2016.

Ele recebeu o chip da Neuralink em um procedimento considerado histórico por ser o primeiro implante bem-sucedido da startup em um ser humano.

Após a cirurgia, Elon Musk informou que o paciente se recuperou bem e já conseguia mover o cursor na tela apenas “pensando”, sem precisar tocar no computador.

A tecnologia funciona como uma interface cérebro-computador, interpretando sinais neurais para transformar a intenção em comandos digitais.

A expectativa é que o implante possa ajudar pessoas com paralisia a retomarem parte da independência, permitindo interações básicas como mexer no computador, acessar aplicativos, escrever mensagens e realizar tarefas do dia a dia com mais autonomia.

Mesmo com o avanço, especialistas reforçam que o sistema ainda está em fase inicial, sendo tratado como um experimento clínico.

A empresa segue em testes para aprimorar o desempenho e ampliar o controle, como cliques e comandos mais precisos, sem depender de movimentos físicos.

