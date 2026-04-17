A psicanálise explica: crianças que crescem sem validação emocional podem se tornar adultos produtivos por necessidade de aprovação

Muita gente enxerga isso como disciplina ou força de vontade, mas por trás do comportamento pode existir uma busca silenciosa por aceitação

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Nem toda produtividade nasce apenas da organização, da ambição ou do desejo de vencer. Em muitos casos, ela pode surgir de um lugar mais profundo e delicado, ligado à forma como a pessoa aprendeu a enxergar o próprio valor ainda na infância.

O que por fora parece disciplina admirável, por dentro pode carregar uma necessidade constante de provar que merece atenção, carinho ou reconhecimento.

Quando uma criança cresce sem validação emocional, ela pode aprender cedo a esconder sentimentos, engolir frustrações e buscar aprovação por outros caminhos.

Em vez de se sentir acolhida pelo que é, passa a acreditar que só será percebida pelo que faz.

Esse raciocínio, mesmo silencioso, pode acompanhar a vida inteira e influenciar relações, escolhas e a maneira como ela se cobra no dia a dia.

Quando fazer muito vira uma forma de ser aceito

Na vida adulta, esse padrão costuma aparecer em pessoas que não conseguem descansar sem culpa, que sentem necessidade de estar sempre rendendo ou que associam valor pessoal ao desempenho.

São adultos que, muitas vezes, recebem elogios pela dedicação, pela responsabilidade e pela capacidade de dar conta de tudo, mas internamente vivem em alerta.

Isso acontece porque a produtividade deixa de ser apenas uma qualidade e passa a funcionar como uma resposta emocional.

Quanto mais a pessoa produz, mais sente que está garantindo seu espaço, evitando críticas ou conquistando a aprovação que faltou em outros momentos da vida.

A falta de validação pode deixar marcas invisíveis

Validação emocional é quando a criança percebe que seus sentimentos são vistos, respeitados e acolhidos.

Quando isso não acontece, ela pode crescer com a sensação de que sentir é errado, exagerado ou inconveniente.

Com o tempo, aprende a trocar vulnerabilidade por desempenho.

Esse processo nem sempre é consciente.

Muitas pessoas passam anos acreditando que são apenas exigentes consigo mesmas, sem perceber que por trás da autocobrança existe o medo de não serem suficientes.

Nesses casos, o elogio vira combustível, enquanto a crítica pode ser sentida de forma muito mais pesada do que deveria.

Entender a origem ajuda a aliviar a culpa

Perceber que esse comportamento pode ter raízes emocionais antigas muda a forma como muita gente se enxerga.

Em vez de tratar a própria exaustão como fraqueza ou defeito, a pessoa começa a entender que talvez tenha aprendido cedo demais a sobreviver pelo esforço.

Isso não significa que toda produtividade seja negativa.

O ponto está em observar quando ela deixa de ser saudável e passa a ser uma exigência constante para se sentir digno, amado ou aceito.

Reconhecer esse padrão é importante porque abre espaço para relações mais leves, descanso sem culpa e uma visão menos dura sobre si mesmo.

No fim das contas, produzir muito nem sempre é apenas sinal de disciplina. Às vezes, é o reflexo de uma criança que aprendeu que precisava fazer mais para finalmente ser vista.

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