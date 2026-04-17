37 milhões em 3 dias: filme da Netflix vira uma das melhores estreias da plataforma

37 milhões em 3 dias na Netflix colocaram “Onslaught” entre as melhores estreias da plataforma e fizeram o filme virar fenômeno logo no lançamento

Gabriel Yuri Souto - 17 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

37 milhões em 3 dias na Netflix transformaram “Onslaught” em um dos maiores sucessos recentes da plataforma. O filme dirigido por Tommy Wirkola ganhou força rapidamente e alcançou 37,7 milhões de visualizações. Com isso, entrou para a lista das melhores estreias de todos os tempos do serviço.

Além disso, o desempenho reforça que a Netflix acertou ao manter o projeto, mesmo após o longa ter sido descartado pela Sony. Assim, “Onslaught”, ou “Ataque Brutal” passou a ser tratado como um dos principais sucessos recentes da plataforma.

Filme mistura tubarões, desastre e terror

“Onslaught” aposta em uma fórmula que costuma atrair o público. A trama acompanha uma pequena vila de pescadores que enfrenta um furacão destrutivo. Com a inundação da região, tubarões passam a circular pelo local e aumentam o clima de terror.

Dessa forma, o filme entra no subgênero de terror com tubarões, que ganhou força após o clássico de Steven Spielberg. Ao mesmo tempo, a produção aposta em ritmo acelerado e narrativa direta, o que facilita o alcance com o público.

Números colocam longa entre os maiores lançamentos

Os 37,7 milhões de visualizações chamam atenção e colocam o filme entre as maiores estreias da Netflix. Além disso, o desempenho já figura entre os melhores da plataforma nos últimos anos.

No entanto, o longa ainda fica atrás de outros títulos. “The Loot”, com Matt Damon e Ben Affleck, alcançou 41,6 milhões. Já “War Machine”, estrelado por Alan Ritchson, chegou a 39,3 milhões.

Elenco e origem do projeto chamam atenção

Estrelado por Phoebe Dynevor, Whitney Peak e Djimon Hounsou, “Onslaught” segue uma tendência do mercado. Cada vez mais, filmes pensados para o cinema acabam migrando para o streaming.

Nesse caso, a Netflix decidiu apostar em um projeto descartado pela Sony. E, diante dos números, a estratégia funcionou. Por isso, o longa reforça a busca da plataforma por produções com alto potencial de audiência.

Sucesso de público não se repete na crítica

Apesar da audiência expressiva, a crítica não acompanhou o mesmo entusiasmo. “Onslaught” aparece com 38% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Ainda assim, o desempenho não perdeu força. O filme ganhou escala global rapidamente e dominou a atenção do público. No fim das contas, o caso mostra que uma estreia forte pode superar avaliações negativas quando o conteúdo encontra apelo popular.

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