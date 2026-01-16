Prefeitura de Anápolis abre vagas para quem quer aprender a tocar violão

Inscrições presenciais acontecem até o dia 30 de janeiro e aulas começam ainda neste semestre

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Anápolis abriu inscrições para aulas gratuitas de violão na Escola de Música de Anápolis Orestre Farinello.

A iniciativa atende moradores a partir de 16 anos que desejam aprender o instrumento e faz parte da programação mantida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Os interessados devem se inscrever presencialmente entre os dias 15 e 30 de janeiro, na sede da escola, localizada na Avenida Goiás, nº 1147, no Centro.

Para garantir a vaga, é necessário comparecer ao local dentro do prazo.

As aulas acontecem em três horários: quintas-feiras, às 19h, e sextas-feiras, às 9h e às 14h. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, o projeto busca ampliar o acesso à formação musical e estimular a participação da população em atividades culturais gratuitas na cidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!