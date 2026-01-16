Supermercados como Assaí, Atacadão e Carrefour passam a ter de seguir novas regras

Em São Paulo, grandes estabelecimentos terão de se adequar às exigências sobre fraldários, incluindo acessibilidade e estrutura mínima para atendimento ao público

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Supermercados de grande porte como Assaí, Atacadão e Carrefour podem ter de se adequar a novas regras em São Paulo relacionadas à instalação e manutenção de fraldários.

A exigência faz parte de uma legislação municipal que determina a criação ou adaptação desses espaços em locais com grande circulação de pessoas, como shopping centers e estabelecimentos similares.

Na prática, isso significa que unidades que se enquadram nesse perfil podem ser obrigadas a oferecer fraldários acessíveis, garantindo condições adequadas para a troca de fraldas e cuidados com bebês e crianças pequenas dentro do ambiente do estabelecimento.

A regra também prevê que, caso o local não tenha espaço para criar um ambiente exclusivo, o fraldário pode ser instalado dentro dos banheiros masculinos e femininos.

A ideia é assegurar que o serviço seja disponibilizado ao público, mesmo em imóveis com limitações estruturais.

Nos últimos anos, o tema ganhou ainda mais destaque por envolver também a discussão sobre acesso e inclusão, já que fraldários não devem ser tratados como uma estrutura exclusiva para mães, mas como um recurso necessário para qualquer responsável que esteja com a criança.

Com isso, a tendência é que redes e unidades que ainda não oferecem fraldários adequados passem a ser pressionadas a se adaptar, principalmente em locais onde há grande fluxo de consumidores e famílias circulando diariamente.

