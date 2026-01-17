Não é sal, nem a manteiga: o truque para deixar a pipoca melhor que a de cinema

Ingrediente simples muda textura e sabor, deixa os grãos mais crocantes e traz aquele “ar de cinema” sem encharcar

Isabella Valverde - 17 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Quem já tentou fazer pipoca em casa e chegar perto do sabor do cinema sabe que não é tão fácil quanto parece.

Mesmo usando manteiga ou caprichando no sal, o resultado quase sempre fica diferente, com menos crocância e aquele gosto que não lembra a versão das telonas.

O que muita gente não imagina é que o segredo não está no tempero, e sim no ingrediente usado para estourar os grãos.

O truque mais comum nos cinemas é usar um tipo específico de óleo, que faz a pipoca ficar mais leve, sequinha e com textura uniforme.

Nesse caso, o destaque vai para o óleo de coco refinado. Ele tem ponto de fumaça alto, ajuda a aquecer por igual e melhora o desempenho do milho na panela, garantindo que os grãos estourem de forma mais eficiente.

Além disso, tem sabor neutro, o que permite que os temperos apareçam com mais força sem interferência.

Como fazer pipoca perfeita com óleo de coco

Para testar em casa, o passo a passo é simples e funciona bem até em panela comum:

Aqueça cerca de duas colheres de sopa de óleo de coco refinado em fogo médio. Depois, coloque alguns grãos de milho para testar e espere estourarem. Quando isso acontecer, adicione o restante do milho, tampe a panela e movimente levemente para distribuir melhor o calor.

Quando os estouros diminuírem, desligue o fogo e aguarde alguns segundos antes de abrir. Aí é só temperar com sal fino ou o que você preferir.

E a manteiga, entra onde?

Se você não abre mão do sabor amanteigado típico do cinema, a dica é colocar manteiga apenas depois da pipoca pronta. Outra opção ainda melhor é usar manteiga clarificada, também conhecida como ghee, que não tem água nem resíduos do leite e ajuda a manter os grãos crocantes por mais tempo.

