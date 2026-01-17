Quem está passando por um momento ruim deve evitar esses 6 tipos de frases, segundo a psicologia

Algumas frases parecem só desabafo, mas acabam reforçando a dor, contaminando sua energia e transformando um momento ruim em uma identidade

Ruan Monyel - 17 de janeiro de 2026

Em fases difíceis, a mente tende a exagerar, generalizar e transformar dor em certeza. E algumas frases repetidas por dentro podem piorar tudo sem você perceber (Foto: Reprodução/ Freepik)

Quando alguém está vivendo um momento difícil, o problema não é só o que acontece fora. O que mais pesa é o que a pessoa repete por dentro, como se aquilo fosse verdade absoluta.

A psicologia explica que palavras não são neutras. Elas moldam pensamento, geram emoção e influenciam a forma como o cérebro interpreta a realidade. Por isso, certas frases podem piorar a ansiedade, fortalecer a culpa e travar qualquer reação.

A seguir, veja seis tipos de frases que quem está passando por um momento ruim deve evitar.

1- Nada nunca dá certo pra mim

O perigo dessa frase é que ela generaliza tudo. Você transforma um problema de agora em uma história de vida. Além disso, seu cérebro começa a procurar mais provas de que “nunca dá certo”, e ignora o resto.

2- Eu sou um desastre

Aqui você não está falando de um erro, você está se definindo como erro. Isso é perigoso porque faz você internalizar a falha como identidade. Em vez de pensar “eu errei”, você passa a viver como “eu sou errado”.

3- Eu não aguento mais

Essa frase pode até aliviar na hora, mas quando vira repetição, ela aumenta a sensação de colapso. Seu corpo entende como ameaça constante. E aí a ansiedade cresce, o cansaço aumenta e tudo parece maior do que realmente é.

4- Eu devia ter feito diferente

O problema aqui é que essa frase te prende no passado. Ela alimenta culpa e te coloca numa punição mental eterna. Em vez de aprender e seguir, você fica revivendo o erro como se isso fosse consertar alguma coisa.

5- Ninguém se importa comigo

Quando a pessoa está fragilizada, a mente distorce. Ela pega um silêncio e transforma em abandono. Além disso, essa frase derruba sua energia e te joga para o isolamento, justamente na fase em que você mais precisa de apoio.

7- Eu não vou conseguir sair dessa

Essa é uma das mais perigosas, porque ela fecha portas dentro da sua cabeça. Você fala como se o futuro já estivesse decidido. E quando você repete isso, seu cérebro começa a agir como quem já perdeu, mesmo antes de tentar.

No fim, passar por um momento ruim não significa estar fraco. Significa estar humano. Mas escolher melhor as palavras é um jeito simples de não transformar uma fase difícil em um lugar permanente na sua vida.

