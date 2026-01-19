Sem forno e sem farinha: receita de pão nuvem rápido feito na frigideira

Com apenas três ingredientes e preparo simples, opção leve conquista quem busca alimentação saudável e prática

Isabella Valverde - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/IA)

Para quem tenta reduzir o consumo de carboidratos ou precisa fugir da farinha no dia a dia, o pão costuma ser um dos primeiros itens a sair do cardápio.

No entanto, uma alternativa simples, leve e surpreendentemente macia tem conquistado espaço na rotina de quem segue uma alimentação mais equilibrada: o pão nuvem.

A receita ganhou popularidade justamente por dispensar o forno e qualquer tipo de farinha. Preparado diretamente na frigideira, o pão nuvem leva poucos ingredientes e fica pronto em poucos minutos, sem exigir habilidades avançadas na cozinha.

O resultado é uma massa aerada, delicada e de sabor neutro, que combina tanto com recheios doces quanto salgados.

Além da praticidade, o pão nuvem se encaixa bem em dietas low carb e cetogênicas, além de ser uma opção segura para pessoas com intolerância ao glúten.

A textura leve lembra a de um suflê achatado, ideal para substituir o pão tradicional no café da manhã ou em lanches rápidos ao longo do dia.

Ingredientes

– 2 ovos

– 2 colheres (sopa) de cream cheese

– 1/2 colher (chá) de fermento químico em pó

– 1 pitada de sal

Modo de preparo

O preparo começa separando as claras das gemas. As claras devem ser batidas até atingirem ponto de neve; em seguida, o fermento é incorporado rapidamente.

Em outro recipiente, as gemas são misturadas ao cream cheese e ao sal até formar um creme uniforme. Depois, as claras batidas são adicionadas aos poucos, com movimentos suaves, para manter a leveza da massa.

Com uma frigideira antiaderente levemente untada e em fogo baixo, coloque pequenas porções da mistura e deixe cozinhar lentamente. Quando a base estiver dourada, vire com cuidado e finalize o preparo do outro lado. Em poucos minutos, o pão nuvem está pronto para servir.

Fácil e prático, essa receita é uma deliciosa opção para se deliciar no café da manhã ou no lanche da tarde.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!