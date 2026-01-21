Conheça a fruta que tem gosto de chiclete e pode ser plantada em casa
Sabor surpreende por ser pouco conhecida e despertar curiosidade logo na primeira mordida
Entre as frutas nativas pouco conhecidas do Brasil, a mama-cadela vem ganhando espaço entre jardineiros, colecionadores e curiosos por seu sabor único.
Originária do Cerrado, essa árvore chama atenção pelo gosto marcante de seus frutos, frequentemente comparados ao chiclete de tutti-frutti, despertando surpresa já no primeiro contato.
A mama-cadela é o fruto de uma árvore nativa de porte médio, adaptada a regiões de clima quente e solos mais pobres.
Essa característica explica sua rusticidade e facilidade de cultivo, já que a planta se desenvolve bem sem exigir cuidados complexos, fertilizações constantes ou controle rigoroso de pragas.
O plantio costuma ser feito por sementes, método considerado simples e acessível. Após a germinação, a muda cresce de forma gradual e resistente, tolerando períodos de estiagem e variações climáticas típicas do Cerrado. Com espaço adequado e boa incidência de sol, a árvore se adapta bem a jardins residenciais.
Além do sabor adocicado e intenso, a mama-cadela também se destaca pelo valor cultural. Para muitas pessoas, o gosto remete à infância e a doces artificiais, criando uma experiência sensorial incomum para uma fruta natural. Esse fator tem impulsionado o interesse por seu cultivo doméstico.
Por reunir sabor exótico, resistência e baixo nível de manutenção, a mama-cadela surge como alternativa interessante para quem deseja diversificar o quintal com espécies nativas.
Ao mesmo tempo, o cultivo contribui para a valorização da biodiversidade brasileira e para o resgate de frutos tradicionais pouco explorados.
Confira mais sobre essa fruta:
