A força da memória que protege o Cerrado

Entrega da Comenda Washington Novaes reafirmou importância de quem trabalha para que nossas águas, nossas comunidades tradicionais e nossas espécies nativas sigam vivas

Antônio Gomide - 08 de dezembro de 2025

Alego entregou Comenda Washington Novaes para 55 pessoas que dedicam suas trajetórias à preservação e valorização do Cerrado. (Foto: Maykon Cardoso)

Há gestos que ultrapassam a formalidade de uma cerimônia e se transformam em compromisso coletivo. A entrega da Comenda Washington Novaes, realizada no último sábado na Assembleia Legislativa de Goiás, foi um desses momentos em que a memória, a luta e a esperança caminham juntas em favor do meio ambiente.

Ao homenagear 55 pessoas que dedicam suas trajetórias à preservação e valorização do Cerrado, a Assembleia, através de requerimento de nossa autoria, reafirmou a importância de quem trabalha, muitas vezes de forma silenciosa, para que nossas águas, nossas comunidades tradicionais e nossas espécies nativas sigam vivas.

A comenda leva o nome de Washington Novaes, jornalista e documentarista pioneiro no país na cobertura ambiental. Radicado em Goiás, ele dedicou a vida à proteção dos biomas brasileiros e à valorização dos povos indígenas. Sua atuação abriu caminhos, formou consciências e ampliou o debate sobre natureza, democracia e direitos dos povos originários.

A presença da esposa e filhos de Washington Novaes na cerimônia reforçou a dimensão humana desse legado. Eles mantêm viva não apenas a história do pai, mas também o compromisso de seguir firmes na caminhada pela sustentabilidade do planeta.

Foi nesse espírito que a comenda foi criada: reconhecer boas práticas, estimular ideias transformadoras e fortalecer uma nova consciência ambiental em Goiás. Homenagear esses homens e mulheres é valorizar quem enfrenta o desmatamento, protege nascentes, apoia comunidades quilombolas, fortalece povos originários e mostra, na prática, que um estado sustentável é possível.

O legado de Washington dialoga com outras figuras históricas da defesa da natureza, como Marechal Rondon, os irmãos Villas-Boas, Chico Mendes e Marina Silva. Todos representam a coragem de unir ciência, comunicação, política e sensibilidade humana em torno de uma causa maior. É esse caminho que Goiás precisa trilhar.

A Comenda Washington Novaes não encerra uma celebração, mas inaugura novas responsabilidades. Reafirma que, em tempos de mudanças climáticas e perda acelerada de biodiversidade, não há espaço para indiferença. Cada ação, cada voz e cada iniciativa contam.

Goiás tem um papel estratégico na preservação do Cerrado, berço das águas do Brasil. A defesa desse bioma exige políticas públicas, educação ambiental, fiscalização, tecnologia, participação social e, sobretudo, reconhecimento de quem dedica a vida a esse propósito. Na Assembleia Legislativa, seguimos atentos, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, coordenando a Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado e da Chapada dos Veadeiros, reforçando a legislação ambiental, com o compromisso firme com as próximas gerações.

Por isso, a comenda simboliza mais do que uma homenagem. Ela é um convite para que continuemos avançando, aprendendo e construindo, juntos, um estado que valoriza seu território e cuida das gerações presentes e futuras.

Seguiremos firmes nesse compromisso, com esperança e responsabilidade, honrando a memória de Washington Novaes.