Goleiro da Anapolina viraliza ao mostrar como é rotina de jogador de futebol

Publicação ultrapassou um milhão de visualizações nas redes sociais e conta em detalhes o preparo dos atletas durante um dia de jogo profissional

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O goleiro Tiago Silva, de 22 anos, da Associação Atlética Anapolina, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando como é a rotina de um atleta profissional de futebol em dia de jogo.

O reels publicado em sua conta no Instagram ganhou repercussão rapidamente.

No conteúdo, dividido em duas partes, o atleta narra passo a passo as atividades realizadas ao longo do dia.

A rotina começa com a apresentação no centro de treinamento, onde o elenco realiza uma análise do confronto antes de seguir para o trabalho em campo.

Ao longo do vídeo, Tiago também mostra momentos das refeições, a preparação específica dos goleiros, a separação dos materiais utilizados na partida e o deslocamento da delegação até o hotel e, posteriormente, ao estádio.

A partida registrada no vídeo foi disputada no último domingo (17), em Goiatuba, contra o Goiatuba, pela terceira rodada do Campeonato Goiano.

Na ocasião, a Anapolina venceu o confronto por 2 a 1.

A publicação foi dividida em duas partes e repercutiu nas redes sociais, ultrapassando a marca de um milhão de visualizações.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tiago Silva (@tiiagosilva_1)



