Além da louça: veja onde o detergente funciona muito bem

Produto barato e fácil de achar pode ajudar na limpeza da casa toda — mas exige cuidados para não manchar ou danificar superfícies

Ruan Monyel - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@jhenyguirelli)

O detergente de louça é um dos itens mais versáteis da casa. Ele foi feito para dissolver gordura e remover sujeira com facilidade, por isso acaba funcionando muito bem em tarefas além da pia. Com o uso certo — e sem exageros — dá para economizar, evitar produtos mais agressivos e ainda resolver “perrengues” do dia a dia.

A seguir, confira onde o detergente pode ser um aliado poderoso e quais cuidados tomar para não causar danos.

1) Fogão e coifa engordurados

Como o detergente é pensado para quebrar gordura, ele funciona muito bem em superfícies com resíduos de óleo, como fogão, coifa e área do cooktop.

Como usar: dilua algumas gotas em água morna, aplique com esponja macia e finalize com pano úmido. Seque para não deixar marcas.

2) Bancadas e azulejos da cozinha

Em azulejos e bancadas (especialmente as que ficam perto do fogão), o detergente ajuda a remover respingos de gordura e poeira grudada.

Dica: use sempre diluído e evite deixar a mistura secar na superfície.

3) Vidros e espelhos (sem deixar “engordurado”)

Muita gente não sabe, mas uma pequena quantidade de detergente pode ajudar a soltar sujeira de vidro, principalmente em janelas com poeira e marcas de mãos.

Como usar: 1 ou 2 gotas em um borrifador com água, aplique e seque com pano de microfibra. O segredo é usar pouco para não deixar filme.

4) Tênis e solas encardidas

O detergente é ótimo para limpar sola de tênis e partes emborrachadas, porque remove sujeira impregnada e gordura.

Como usar: escova macia + água + poucas gotas de detergente. Enxágue bem e deixe secar à sombra.

5) Pincéis, esponjas e utensílios de limpeza

Esponjas e panos acumulam gordura e resíduos. O detergente ajuda a “desencardir” e reduzir o mau cheiro quando usado corretamente.

Como usar: lave com água morna e detergente, enxágue até não espumar mais e deixe secar em local ventilado.

6) Manchas de gordura em roupas

Antes de lavar, o detergente pode ser um ótimo pré-tratamento em manchas de óleo.

Como usar: aplique uma gota diretamente na mancha, esfregue levemente com os dedos e deixe agir por alguns minutos antes de colocar na lavagem.

Atenção: teste antes em tecidos delicados e evite excesso para não deixar a peça “rígida” ou manchada.

7) Plásticos, potes e tampas com cheiro forte

Potes que guardaram comida gordurosa ou com cheiro marcante costumam ficar impregnados. O detergente ajuda a remover resíduos e melhorar o odor.

Como usar: lave com água morna e detergente, capriche nas bordas e enxágue bem.

Cuidados importantes antes de usar detergente em tudo

Apesar de ser suave, o detergente não é indicado para qualquer material.

Evite usar em:

– Madeira sem verniz (pode manchar)

– Mármore e pedras porosas (podem perder brilho dependendo do produto)

– Eletrônicos (risco de infiltração)

– Superfícies sensíveis ao excesso de água

E uma regra simples: sempre use pouco e enxágue bem. Excesso de detergente pode deixar resíduos, atrair sujeira de novo e até manchar dependendo da superfície.

No fim das contas, o detergente de louça é um “coringa” doméstico: barato, eficiente e útil em várias situações — desde que usado com moderação e do jeito certo.

