Além da louça: veja onde o detergente funciona muito bem
Produto barato e fácil de achar pode ajudar na limpeza da casa toda — mas exige cuidados para não manchar ou danificar superfícies
O detergente de louça é um dos itens mais versáteis da casa. Ele foi feito para dissolver gordura e remover sujeira com facilidade, por isso acaba funcionando muito bem em tarefas além da pia. Com o uso certo — e sem exageros — dá para economizar, evitar produtos mais agressivos e ainda resolver “perrengues” do dia a dia.
A seguir, confira onde o detergente pode ser um aliado poderoso e quais cuidados tomar para não causar danos.
1) Fogão e coifa engordurados
Como o detergente é pensado para quebrar gordura, ele funciona muito bem em superfícies com resíduos de óleo, como fogão, coifa e área do cooktop.
Como usar: dilua algumas gotas em água morna, aplique com esponja macia e finalize com pano úmido. Seque para não deixar marcas.
2) Bancadas e azulejos da cozinha
Em azulejos e bancadas (especialmente as que ficam perto do fogão), o detergente ajuda a remover respingos de gordura e poeira grudada.
Dica: use sempre diluído e evite deixar a mistura secar na superfície.
3) Vidros e espelhos (sem deixar “engordurado”)
Muita gente não sabe, mas uma pequena quantidade de detergente pode ajudar a soltar sujeira de vidro, principalmente em janelas com poeira e marcas de mãos.
Como usar: 1 ou 2 gotas em um borrifador com água, aplique e seque com pano de microfibra. O segredo é usar pouco para não deixar filme.
4) Tênis e solas encardidas
O detergente é ótimo para limpar sola de tênis e partes emborrachadas, porque remove sujeira impregnada e gordura.
Como usar: escova macia + água + poucas gotas de detergente. Enxágue bem e deixe secar à sombra.
5) Pincéis, esponjas e utensílios de limpeza
Esponjas e panos acumulam gordura e resíduos. O detergente ajuda a “desencardir” e reduzir o mau cheiro quando usado corretamente.
Como usar: lave com água morna e detergente, enxágue até não espumar mais e deixe secar em local ventilado.
6) Manchas de gordura em roupas
Antes de lavar, o detergente pode ser um ótimo pré-tratamento em manchas de óleo.
Como usar: aplique uma gota diretamente na mancha, esfregue levemente com os dedos e deixe agir por alguns minutos antes de colocar na lavagem.
Atenção: teste antes em tecidos delicados e evite excesso para não deixar a peça “rígida” ou manchada.
7) Plásticos, potes e tampas com cheiro forte
Potes que guardaram comida gordurosa ou com cheiro marcante costumam ficar impregnados. O detergente ajuda a remover resíduos e melhorar o odor.
Como usar: lave com água morna e detergente, capriche nas bordas e enxágue bem.
Cuidados importantes antes de usar detergente em tudo
Apesar de ser suave, o detergente não é indicado para qualquer material.
Evite usar em:
– Madeira sem verniz (pode manchar)
– Mármore e pedras porosas (podem perder brilho dependendo do produto)
– Eletrônicos (risco de infiltração)
– Superfícies sensíveis ao excesso de água
E uma regra simples: sempre use pouco e enxágue bem. Excesso de detergente pode deixar resíduos, atrair sujeira de novo e até manchar dependendo da superfície.
No fim das contas, o detergente de louça é um “coringa” doméstico: barato, eficiente e útil em várias situações — desde que usado com moderação e do jeito certo.
