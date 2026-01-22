Empresário que pagava R$ 40 em conta que deveria ser de R$ 4 mil é preso em Goiânia

Ação teve início após equipe de segurança da Equatorial constatar indícios de irregularidade no local

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2026

Operação identificou fraude nos registros da distribuidora. (Foto: Divulgação/Equatorial Goiás)

O dono de uma distribuidora de bebidas localizada no Jardim América, em Goiânia, foi preso em flagrante após uma operação identificar um esquema de furto de energia elétrica (um “gato”, na nomenclatura popular) no estabelecimento.

A ação teve início após a área de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás detectar indícios de irregularidade no consumo de energia do local.

Diante da suspeita, equipes técnicas da concessionária acionaram a Central de Flagrantes e solicitaram apoio das policias Civil e Científica para acompanhar a fiscalização.

Durante a vistoria, peritos constataram que o medidor de energia havia sido adulterado. Além disso, foi identificado um dispositivo irregular instalado na caixa de disjuntores do estabelecimento.

Segundo os técnicos, o mecanismo permitia desligar à distância o funcionamento interno do medidor, fazendo com que a energia consumida não fosse devidamente registrada.

Na prática, isso mantinha a conta de luz do estabelecimento em torno de R$ 40 por mês, valor correspondente apenas à taxa mínima.

Levantamentos apontam que, desde dezembro de 2023, as faturas mensais apresentavam esse padrão de cobrança.

No entanto, a corrente elétrica medida durante a inspeção indicou que o consumo real deveria resultar em uma conta próxima de R$ 4 mil mensais.

No momento da fiscalização, a distribuidora operava normalmente, com dez freezers, dois micro-ondas, um ar-condicionado, uma geladeira e diversas lâmpadas.

Diante da comprovação do crime, o delegado responsável deu voz de prisão em flagrante ao empresário. Ele foi enquadrado por furto e estelionato, sem direito a fiança em um primeiro momento.

Durante a operação, a equipe técnica da Equatorial Goiás realizou a substituição do medidor de energia e retirou o dispositivo irregular, que foi apreendido e encaminhado à Polícia Científica para análise pericial.

Furto de energia é crime e oferece riscos

Além de ilegal, o furto de energia elétrica representa sérios riscos à segurança. Esse tipo de prática pode provocar sobrecarga na rede, curtos-circuitos, incêndios e acidentes graves, colocando em risco trabalhadores, clientes e moradores da região.

