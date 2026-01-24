Homem mata companheira a facadas e tira a própria vida em Cristalina

Suspeito teria retornado à residência sob o pretexto de buscar pertences pessoais, momento em que ocorreu o ataque

Da Redação Da Redação -
Homem mata companheira a facadas e tira a própria vida em Cristalina
A suspeita inicial é de que o homem tenha atacado a companheira e, logo após o crime, atentado contra a própria vida. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia foi registrada na manhã desta sexta-feira (23) no distrito de Campos Lindos, em Cristalina. Um homem matou a companheira a facadas dentro de uma residência e, em seguida, tirou a própria vida.

O Portal 6 apurou que equipes policiais foram acionadas por voltas das 09h e, ao chegarem ao imóvel localizado no Setor Sigma, bairro Alphaville, encontraram dois corpos, já sem sinais vitais.

A mulher foi localizada em um dos quartos da residência, com ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Já o homem foi encontrado no quintal do imóvel, enforcado ao pé de uma caixa d’água.

A suspeita inicial é de que o homem tenha atacado a companheira e, logo após o crime, atentado contra a própria vida.

Informações preliminares indicam que o suspeito teria retornado à residência sob o pretexto de buscar pertences pessoais, momento em que ocorreu o ataque. A faca usada no crime foi encontrada no local e permaneceu preservada.

A área foi isolada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos legais. O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

