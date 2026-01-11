Homem tenta matar companheira a facadas em Anápolis e alega traição

Suspeito foi detido por moradores, que o amarraram na rua até que a PM chegasse

Natália Sezil - 11 de janeiro de 2026

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Um homem, ainda não identificado, foi preso neste domingo (11) após esfaquear a companheira, no bairro Vivian Parque, em Anápolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada aproximadamente às 16h, sendo informada de que moradores da região haviam detido o suspeito, amarrando-o na rua até que a viatura chegasse.

O 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) confirmou ao Portal 6 que se tratava de uma tentativa de feminicídio. O suspeito já foi identificado e preso em flagrante.

Questionado pelas autoridades, o homem alegou que havia esfaqueado a companheira porque tinha sido traído. Já a mulher disse se tratar de uma “simples briga de casal”.

Por conta da gravidade dos ferimentos, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.