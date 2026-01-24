Técnica para deixar as baratas longe dos potes de arroz, feijão e macarrão

Um cuidado simples na despensa pode evitar infestação, mau cheiro e até contaminação dos alimentos guardados em casa

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

Um truque simples e natural pode ajudar a manter pragas longe da despensa e proteger os alimentos do dia a dia (Imagem: Captura de tela/Youtube)

Encontrar baratas perto dos alimentos na despensa é um problema que vai além do desconforto, pois esses insetos são atraídos por comida, umidade e abrigo.

A boa notícia é que uma técnica simples e natural pode ajudar a mantê-los afastados, reforçando o armazenamento e a higiene do local onde a comida é guardada.

Uma das estratégias mais eficazes é usar folhas de louro dentro ou perto dos potes de alimentos. O cheiro forte da planta incomoda as baratas, mas não altera o sabor da comida.

É fundamental substituir os sacos e pacotes originais por potes com vedação, que impedem que o cheiro dos alimentos se espalhe e atraia os insetos.

A limpeza constante do armário também é crucial para evitar o problema. Além disso, pequenos farelos e grãos que se acumulam nos cantos servem de alimento para as baratas.

Manter a despensa sempre limpa e seca, longe de fontes de umidade como pias com vazamento, torna o ambiente menos convidativo para esses insetos.

Verificar e vedar pequenas frestas nos armários ajuda a bloquear os pontos de entrada e esconderijo das baratas.

Além disso, a combinação dessas práticas, como o armazenamento correto, a limpeza e o uso de repelentes naturais, é a forma mais eficiente de proteger o arroz, o feijão e o macarrão, garantindo uma despensa livre de pragas.

