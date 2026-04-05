Governo altera calendário escolar de 2026 e reduz férias de meio de ano nesse país

Novo calendário escolar de 2026 reduz férias de julho e reorganiza pausas ao longo do ano, impactando alunos e famílias

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Limpo Paulista)

O calendário escolar de 2026 na Colômbia passará por mudanças que devem impactar diretamente a rotina de estudantes e famílias. A principal alteração é a redução do recesso de meio de ano, além de uma nova distribuição das pausas ao longo do período letivo.

A proposta busca tornar o aprendizado mais contínuo, evitando interrupções longas que podem prejudicar o desempenho dos alunos. Com isso, o ano escolar passa a ter intervalos mais curtos e melhor distribuídos.

Férias menores e calendário reorganizado

Na rede pública colombiana, as aulas começam em 26 de janeiro e seguem até 29 de novembro, garantindo as 40 semanas letivas exigidas. O recesso de meio de ano será mais curto, ocorrendo entre 22 de junho e 6 de julho.

A mudança permite que o calendário não avance tanto sobre dezembro e abre espaço para avaliações e ajustes pedagógicos ao longo do ano.

Modelo também influencia debate no Brasil

No Brasil, algumas redes também discutem mudanças no calendário escolar, como a adoção de trimestres e a redistribuição das pausas. A carga mínima de 200 dias letivos permanece, mas a organização do ano pode variar.

Especialistas defendem que a redução de férias prolongadas ajuda a manter o ritmo de aprendizagem, diminuindo a necessidade de revisões após longos períodos sem aula.

Com o novo formato, escolas e famílias precisam se adaptar a um planejamento mais contínuo, com menos interrupções e maior foco na regularidade dos estudos ao longo do ano.

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