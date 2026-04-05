Jovem desaparece após cair no Lago Serra da Mesa durante passeio de lancha

Outras pessoas também caíram na água após colisão com galho, mas foram resgatadas pouco depois

Natália Sezil - 05 de abril de 2026

Thaynara Lima da Silva desapareceu após cair no lago Serra da Mesa, em Niquelândia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A jovem Thaynara Lima da Silva, de 18 anos, desapareceu após cair no lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no Norte de Goiás. O caso aconteceu no final da tarde deste sábado (04).

Thaynara estaria em um passeio de lancha com a família do namorado quando o veículo aquático colidiu com um galho. O impacto fez com que várias pessoas caíssem, mas algumas foram resgatadas pouco depois.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem ficou submersa. Os militares foram acionados e uma equipe de mergulhadores foi empenhada nas buscas.

Em um vídeo publicado pouco antes do acidente, a jovem teria aparecido sentada na lancha, pescando. No registro, ela não usava colete salva-vidas.

Segundo a irmã de Thaynara contou ao G1, a jovem mora em Jaraguá, mas foi passar o feriado com a família do namorado. Ela trabalha como costureira e não sabe nadar.

A procura no lago precisou ser interrompida com o avanço da noite, mas foi retomada na manhã deste domingo (05).

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