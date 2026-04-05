Com nova lei, brasileiros com 60 anos ou mais podem ter direito de comprar carro com até 50% de desconto

Projeto em análise prevê isenção de IPI para idosos e pode reduzir em até 50% o valor de carros novos no Brasil

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma proposta em análise no Congresso Nacional pode mudar o acesso dos idosos ao mercado automotivo no Brasil.

A medida sugere um benefício fiscal que promete reduzir significativamente o custo de veículos novos — e já desperta interesse entre consumidores.

O projeto prevê a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para pessoas com 60 anos ou mais.

Caso aprovado, o desconto pode tornar os automóveis mais acessíveis para essa parcela da população, que enfrenta dificuldades com os altos preços do setor.

Regras definem quem terá direito

De acordo com o texto, o benefício será restrito a veículos de fabricação nacional com motor de até 2.0. A proposta também inclui modelos híbridos, elétricos e movidos a combustíveis renováveis.

Além disso, haverá limite de valor para os automóveis, evitando que carros de luxo sejam contemplados. O desconto poderá ser solicitado a cada cinco anos, permitindo a renovação periódica da frota.

Impactos vão além do bolso

Especialistas apontam que a medida pode estimular o setor automotivo e ampliar a inclusão social. Com preços mais acessíveis, idosos teriam mais autonomia e mobilidade no dia a dia.

O incentivo também pode favorecer a aquisição de veículos mais modernos, equipados com tecnologias de segurança e assistência à direção.

Apesar do potencial impacto, o projeto ainda precisa avançar nas etapas legislativas antes de ser aprovado e sancionado.

Se entrar em vigor, ampliará o alcance de benefícios fiscais hoje concentrados em grupos específicos, como pessoas com deficiência.

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