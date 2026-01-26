Morte de criança de 7 anos comove Anápolis: “luto”

Despedida foi marcada por homenagens, emoção e manifestações nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A morte da pequena Sophya Sousa Soares, de apenas 7 anos, registrada nesta segunda-feira (26), causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Anápolis.

Nas redes sociais, inúmeras mensagens destacaram a alegria, a inteligência e a energia da criança, que era muito querida por todos.

A criança estava internada em Goiânia para tratar um quadro de pneumonia.

Conforme informado pela família, ela havia enfrentado anteriormente a tuberculose e, após piora recente, foi levada a uma UPA em Anápolis e, posteriormente, transferida ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais, onde permaneceu internada por cerca de 15 dias.

Durante a internação, apresentou infecção generalizada com comprometimento do fígado.

Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu.

O velório ocorreu na Funerária Senap, e o sepultamento foi realizado no Cemitério São Miguel, em um clima de profunda emoção.

