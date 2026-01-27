Cursos gratuitos: plataforma disponibiliza aulas online com certificado válido em todo o Brasil

Projeto do SESI em parceria com a UNESCO oferece acesso livre a dezenas de cursos e trilhas de aprendizagem em diversas áreas

Gabriel Yuri Souto - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Uma plataforma chamada EduLivre tem chamado a atenção de brasileiros que buscam qualificação profissional gratuita e com certificado reconhecido em todo o país.

A iniciativa, criada pelo SESI em parceria com a UNESCO, amplia o acesso à educação online e permite que qualquer pessoa estude sem pagar nada.

Atualmente, o EduLivre reúne cursos em diferentes áreas do conhecimento e atende quem deseja melhorar o currículo, aprender uma nova habilidade ou até mudar de área profissional.

Além disso, o acesso ocorre de forma simples e totalmente online, o que facilita a participação de estudantes de todas as regiões do Brasil.

O que é o EduLivre e como a plataforma funciona

O EduLivre funciona como uma plataforma digital de aprendizagem gratuita, aberta ao público. O usuário acessa o site, escolhe uma trilha de estudos e acompanha as aulas no próprio ritmo, sem exigência de mensalidade ou taxa de inscrição.

Ao acessar o site, o usuário pode escolher entre diversas áreas de conhecimento, como:

Educação financeira;

Empreendedorismo;

Mundo digital, como edição de imagens e cibersegurança;

Profissões ligadas à comunicação e marketing;

Inteligência emocional e autoconhecimento;

Competências sociais e profissionais.

Dessa forma, a plataforma atende tanto quem busca conhecimento básico quanto quem quer se aprofundar em temas atuais do mercado.

Após concluir cada curso ou trilha, o participante recebe um certificado digital válido em todo o Brasil, que pode reforçar o currículo e comprovar a qualificação adquirida. Para acessar, basta pesquisar no Google por EduLivre e clicar no primeiro resultado para entrar no portal.

Por que os cursos gratuitos do EduLivre têm chamado atenção

O principal diferencial do EduLivre está na combinação entre conteúdo gratuito, certificado reconhecido e facilidade de acesso. Além disso, a plataforma oferece trilhas organizadas, o que ajuda o aluno a evoluir gradualmente no aprendizado.

Outro ponto importante envolve a autonomia do estudante. Como os cursos não impõem horários fixos, cada pessoa define quando e como estudar. Por isso, o EduLivre se torna uma alternativa prática para quem trabalha, estuda ou tem uma rotina apertada.

No cenário atual, em que o mercado valoriza atualização constante, a plataforma surge como uma oportunidade acessível para desenvolver novas habilidades e aumentar as chances de crescimento profissional.

