Bairros em Anápolis podem ficar sem água neste final de semana; confira a lista

Manutenção programada na Estação de Tratamento do DAIA deve afetar o abastecimento em toda a região Sul a partir das 07h

Samuel Leão - 28 de janeiro de 2026

Segundo a Saneago, a medida faz parte da rotina de manutenção da rede. (Foto: Divulgação)

Os moradores de diversos setores da região Sul de Anápolis precisam se preparar para um final de semana com as torneiras secas. Um comunicado emitido pela Saneago alerta para a interrupção no fornecimento de água programada para o próximo sábado (31), atingindo cerca de 30 bairros.

A suspensão, que deve ter início logo cedo, às 07h, ocorre devido a uma manutenção técnica na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O serviço será executado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego). A lista de locais que devem sentir o impacto da manutenção é extensa e abrange desde loteamentos tradicionais até novos residenciais.

Entre os setores citados pela companhia estão o Bairro das Laranjeiras, Conjunto Habitacional Esperança II, Jardim Ana Cláudia, Parque Calixtópolis II, Residencial do Trabalhador, Residencial Morumbi, Sítio Recreio Vale das Laranjeiras e Vila São Vicente.

Também devem enfrentar problemas no abastecimento os moradores da Calixtolândia, Jibran El Hadj, Manoel Domingues, São João, Condomínio Residencial Vale dos Pássaros, Conjunto Raul Balduíno, Jardim Esperança, Parque Calixtópolis, Parque das Primaveras, Parque São João, Polocentro e Residencial Copacabana.

O cronograma de desabastecimento inclui ainda o Residencial Geovani Braga, Residencial Itatiaia, Residencial Marla Cristina, Residencial Pedro Ludovico, Residencial Reny Cury, Sun Flower, Vila Esperança, Vivian Parque I e II, além da Vila Popular Munir Calixto.

A Saneago reforça que o impacto será sentido de forma mais severa em imóveis que não possuem caixa d’água dimensionada corretamente.

A orientação é para que a população utilize as reservas domiciliares de maneira consciente e evite desperdícios até que o sistema seja totalmente normalizado após a conclusão dos reparos.

