Vítima fatal de acidente na BR-153 é de Anápolis e família pede ajuda para trazer o corpo

Circunstâncias que levaram a colisão entre os quatro veículos seguem sendo investigadas pelas autoridades

Davi Galvão - 03 de abril de 2026

Morador de Anápolis, Marciel Oliveira não resistiu aos ferimentos do acidente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi identificado como Marciel Oliveira Silva, morador de Anápolis, a vítima fatal do grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (03), no quilômetro 160 da BR-153.

O engavetamento, registrado na zona rural de Campinorte, envolveu dois ônibus e dois carros de passeio, mobilizando diversas equipes de emergência para o resgate às margens da rodovia, próximo ao Posto Bela Vista.

O impacto severo entre os quatro veículos resultou na morte imediata de Marciel, que não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local pelos socorristas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Uruaçu, o cenário encontrado pelas guarnições era de destruição, exigindo técnicas de salvamento veicular para a retirada de outros envolvidos.

Além da vítima fatal, o acidente deixou feridos entre os ocupantes dos demais veículos. Um dos motoristas dos ônibus ficou retido nas ferragens após a batida; os militares realizaram o desencarceramento da vítima, que foi entregue consciente aos cuidados médicos para transporte hospitalar.

Uma familiar de Marciel relatou que, além dele, estavam outras quatro pessoas no mesmo carro, sendo que todas apresentaram ferimentos após o impacto.

A parente também relatou que a família abriu uma vaquina realizar os trâmites necessários e trazer o corpo do homem de volta para Anápolis. O pix disponibilizado foi o 62993558833, em nome de Alessandra Ribeiro de Almeida Silva.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia técnica estiveram no trecho para coletar dados que auxiliem na investigação das causas do engavetamento.

Durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos, o tráfego na região operou com restrições, sendo normalizado após a limpeza da pista.

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