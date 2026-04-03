Supermercado fecha as portas 7 meses após abertura de nova unidade

Unidade inaugurada em agosto de 2025 encerrou as atividades poucos meses depois, mesmo após investimento milionário em estrutura

Gabriel Yuri Souto - 03 de abril de 2026

Foto ilustrativa de supermercado (Foto: Reprodução/ Freepik)

A trajetória de uma nova aposta no setor supermercadista terminou antes do esperado no Sul do país. Após apenas sete meses de funcionamento, uma unidade da rede Fresco Supermercados encerrou as atividades, surpreendendo clientes e levantando dúvidas sobre os rumos da expansão da marca.

Instalada em Capão da Canoa, a loja havia sido inaugurada em agosto de 2025 e recebeu investimento estimado em R$ 5 milhões. O projeto incluía reformas no espaço, praça de alimentação e área voltada para crianças, numa tentativa de transformar a unidade em um novo polo de compras e lazer para a região.

Unidade fechou sem detalhar motivo da decisão

Apesar da estrutura montada e da expectativa em torno da operação, o supermercado não conseguiu se sustentar. A empresa confirmou o fechamento por meio de nota e agradeceu a clientes, colaboradores e parceiros que fizeram parte da curta trajetória da unidade.

No comunicado, a rede informou apenas que a loja de Capão da Canoa encerrou as atividades. No entanto, não apresentou uma justificativa detalhada para a decisão, o que aumentou a surpresa entre consumidores que acompanhavam a movimentação do empreendimento.

Antes de receber a bandeira Fresco, o local funcionava como uma unidade do supermercado Althoff, rede de Santa Catarina que entrou em recuperação judicial. Depois disso, o empresário responsável pelo novo projeto promoveu mudanças na estrutura para adaptar o espaço ao novo modelo de negócio.

Rede segue com outras lojas em operação

Mesmo com o fechamento em Capão da Canoa, a empresa afirmou que segue operando normalmente em outras unidades. Atualmente, a rede mantém atividades em cidades como Porto Alegre e Viamão.

Além disso, o plano de expansão previa a abertura de mais quatro lojas e dois atacados até 2028. Ainda assim, após o encerramento repentino da unidade no litoral, não há confirmação sobre a manutenção desse cronograma.

O caso chama atenção porque envolve um investimento elevado e um encerramento precoce. Por isso, o fechamento passa a ser observado como mais um sinal dos desafios enfrentados pelo varejo, mesmo em projetos que começam com estrutura reforçada e expectativa de crescimento.

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