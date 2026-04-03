Com salários defasados, GCM de Senador Canedo ameaça paralisar atividades

Agentes preparam mobilização pelas ruas da cidade para cobrar valorização profissional. Prefeitura nega falta de diálogo e defende investimentos históricos na corporação

Davi Galvão - 03 de abril de 2026

GCM de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo preparam uma marcha pelas ruas da cidade na próxima quarta-feira (08), com saída prevista da Praça Criativa às 09h em direção ao Paço Municipal, para cobrar valorização profissional e recomposição salarial.

O movimento, que orienta os participantes a vestirem a farda azul como símbolo de união, surge após tentativas frustradas de negociação com a gestão municipal e não descarta uma paralisação total das atividades caso as reivindicações não avancem.

A categoria aponta que o salário atual, com vencimento inicial em torno de R$ 4 mil brutos e teto de R$ 8 mil, é um dos mais baixos da Região Metropolitana e do estado, pleiteando um ajuste inicial para cerca de R$ 6,5 mil, a fim de equiparar-se a outros municípios.

Como base para as negociações, a comissão representativa entregou um dossiê detalhado à Procuradoria do Município e à Câmara de Vereadores, evidenciando que a GCM inicia a carreira recebendo entre 36% e 49% a menos do que os demais órgãos de segurança pública.

O documento também apresenta relatórios de produtividade que comprovam a melhoria nos índices de segurança local, destacando a recuperação de veículos roubados e o aumento no número de Registros de Atendimento Integrado (RAIs).

A expectativa é que a mobilização conte com a adesão de aproximadamente 90 guardas apenas no período da tarde, o que representa mais da metade do efetivo total de cerca de 150 agentes.

Em resposta aos questionamentos, a Prefeitura de Senador Canedo negou qualquer recusa de diálogo com a categoria, ressaltando que as reivindicações já foram objeto de debate com o prefeito no início do ano e estão sendo tratadas pela Secretaria de Governo.

A administração municipal argumenta que a classe vem passando por correções de defasagens históricas e recebendo diversos investimentos, afirmando que nunca houve tanta valorização da categoria como na atual gestão.

Com a palavra, a Prefeitura de Senador Canedo

“Em relação à movimentação de integrantes da Guarda Municipal de Senador Canedo, o seu Comando esclarece que: 1. Nunca, na história da instituição, houve uma valorização da categoria, como nos últimos cinco anos e três meses, na atual gestão, passando por correção de defasagens salariais históricas, convocação de concursados com o consequente aumento de efetivo, e investimentos nunca antes vistos em capacitação, equipamentos e viaturas novas, que tem levado a GCM a ser referência no país. 2. Em nenhum momento foi negado o diálogo com a categoria. As atuais reivindicações foram apresentadas ao Comando, e encaminhadas a três secretários da atual gestão, incluindo uma conversa de integrantes do movimento com o prefeito, no início do ano. 3. A Secretaria de Governo está negociando com os integrantes do movimento, em busca de possíveis melhorias para a categoria que, no geral, reconhece o apoio e a valorização que estão sendo promovidas junto à categoria, o que tem contribuído, junto com o trabalho de parceria com as forças de segurança do Estado, para colocar Senador Canedo entre os cinco municípios mais seguros da região Centro-Oeste.”

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