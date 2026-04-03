Torta de Páscoa: crocante, deliciosa e irresistível para toda a família se deliciar
Receita compartilhada por Pryscilla Teixeira Netto une doce de leite, nozes, castanhas e ganache de laranja em uma sobremesa de Páscoa
Se você está em busca de uma sobremesa de Páscoa diferente, prática e cheia de sabor, essa torta crocante pode ser a escolha ideal para surpreender a família. Além disso, a receita foi compartilhada por Pryscilla Teixeira Netto, do perfil @pitadacriativa, e chama atenção pela combinação de texturas e pelo equilíbrio entre doce e cítrico.
A preparação utiliza ingredientes acessíveis e, ao mesmo tempo, entrega um resultado sofisticado. Por isso, pode ser feita tanto para consumo em casa quanto para quem deseja faturar uma renda extra na data comemorativa.
Ingredientes
- Base (massa de quiche doce):
- Massa de quiche amanteigada
Recheio:
- 1 lata de leite condensado cozido (doce de leite)
- 1 pitada de canela
- Nozes picadas a gosto
- Castanhas picadas a gosto
Cobertura:
- Chocolate meio amargo
- Creme de leite
- Raspas ou infusão de laranja
Modo de preparo
1. Prepare a base
Primeiramente, abra a massa de quiche em uma forma de torta e leve ao forno até dourar levemente. Em seguida, reserve até esfriar.
2. Faça o recheio
Depois disso, cozinhe o leite condensado na panela de pressão até atingir ponto de doce de leite. Assim que esfriar, misture a canela, as nozes e as castanhas picadas.
3. Monte a torta
Na sequência, distribua o recheio sobre a base já fria, espalhando de maneira uniforme.
4. Prepare a cobertura
Enquanto isso, derreta o chocolate meio amargo com o creme de leite para formar um ganache. Logo após, adicione a infusão ou raspas de laranja, o que ajuda a equilibrar o sabor.
5. Finalização
Por fim, despeje o ganache sobre a torta, finalize como preferir e leve à geladeira até firmar.
Dica extra
De acordo com Pryscilla Teixeira Netto, a acidez da laranja no ganache é, justamente, o segredo para equilibrar a doçura do recheio. Dessa forma, a sobremesa se torna mais leve e sofisticada.
Além disso, vale destacar que a torta pode ser uma excelente opção para venda na Páscoa. Afinal, ela une apresentação bonita, sabor marcante e ingredientes populares.
