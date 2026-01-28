Fim das balizas em provas da CNH: Contran acaba com regra para tirar a carteira de motorista

Mudança nacional altera modelo do exame prático e permite que estados deixem de exigir a manobra como etapa eliminatória

Gabriel Yuri Souto - 28 de janeiro de 2026

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma mudança significativa nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao acabar com a exigência obrigatória da prova de baliza no exame prático.

A alteração integra uma reformulação mais ampla do processo de formação de condutores no Brasil, com foco maior na condução em situações reais de trânsito e menos ênfase em manobras padronizadas.

Com a nova resolução, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) passam a ter autonomia para definir o formato da prova prática, desde que sigam os critérios gerais estabelecidos pelo Contran.

Na prática, isso permite que a baliza deixe de ser uma etapa eliminatória isolada, sendo substituída por avaliações durante o percurso, como estacionamento em vias públicas, respeito à sinalização e tomada de decisões seguras.

Estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Goiás e Espírito Santo já anunciaram a retirada da baliza do modelo tradicional de prova, adotando exames mais próximos da realidade enfrentada pelos motoristas no dia a dia.

Nessas unidades, o candidato é avaliado principalmente pela condução segura, atenção ao trânsito e cumprimento das normas.

Além do fim da exigência da baliza, a resolução também prevê outras mudanças relevantes, como a possibilidade de prova com veículos automáticos, flexibilização da carga horária prática e novas formas de formação do candidato.

O objetivo, segundo o Contran, é tornar o acesso à CNH menos burocrático, sem comprometer a segurança no trânsito.

A implementação das mudanças ocorre de forma gradual e depende de regulamentação interna de cada Detran.

A tendência, porém, é que o modelo tradicional de prova, centrado na baliza entre cones, seja progressivamente substituído em todo o país por avaliações mais condizentes com a realidade das ruas.

