De TEK Informática a Grupo TEK: empresa deixa perfil de loja local e amplia atuação no mercado nacional

Com foco em infraestrutura tecnológica, empresa expandiu horizontes e assumiu uma visão mais estratégica

Damara Dantas - 29 de janeiro de 2026

A transição de TEK Informática para Grupo TEK vai muito além de uma mudança de nome (Foto: Divulgação)

Atuando na distribuição de equipamentos de infraestrutura tecnológica, empresa expandiu horizontes e ganhou posição de referência em âmbito nacional. O Grupo TEK consolidou sua atuação além da informática tradicional.

Iniciando em 2005, a empresa ficou conhecida em Anápolis como TEK Informática, associada à venda de equipamentos e soluções tradicionais de tecnologia. Essa imagem acompanhou uma fase importante da sua história, mas as demandas do mercado exigiram mudanças.

Com o avanço da tecnologia e a alteração no perfil das empresas, a atuação da TEK também evoluiu. A informática permaneceu no portfólio, mas deixou de ser o foco principal para se tornar parte complementar de projetos mais amplos.

Em parceria com grandes fabricantes nacionais e internacionais, também por intermédio de instaladores e integradores de projetos, atua fortemente com as mais altas tecnologias que o mercado oferece em infraestruturas de rede wireless e estruturada, equipamentos para provedores de internet, solução completa em segurança eletrônica, energia, material elétrico e sonorização ambiente.

Esses equipamentos se tornaram fundamentais para o funcionamento de empresas, escolas, igrejas, indústrias, condomínios, portos, aeroportos, inclusive residências.

O posicionamento reflete uma visão mais estratégica da tecnologia, onde eficiência não está apenas nos equipamentos, mas na integração entre sistemas, estabilidade de rede, segurança e continuidade das operações e patrimônios. Nesse cenário, a informática exerce um papel técnico dentro de um ecossistema maior, pensado para atender projetos de ponta a ponta.

Hoje, o Grupo TEK está fisicamente instalado em quatro estados (Goiás, Brasília, São Paulo e Espirito Santo), em regiões comercialmente estratégicas ultrapassando os limites regionais, sempre atento às inovações tecnológicas e de mercado, atendendo profissionais de tecnologia, desde os projetos mais simples aos mais modernos que existem.

A transição de TEK Informática para Grupo TEK vai muito além de uma mudança de nome. Ela reflete a força de um trabalho construído ao longo dos anos e, principalmente, uma visão estratégica de adaptação a um mercado altamente competitivo e em constante transformação.

Mais do que acompanhar essas mudanças, a Tek evolui junto com elas, ampliando seu portfólio e reposicionando sua atuação para seguir relevante, atual e preparada para os novos cenários da tecnologia.