Post sobre morte sai do controle por causa de nome do professor

Sobrenome do docente virou motivo para enxurrada de comentários de duplo sentido

Pedro Ribeiro - 29 de janeiro de 2026

Uma publicação de nota de pesar feita pelo perfil oficial do Colégio Militar de Fortaleza acabou saindo do controle nas redes sociais por um motivo inusitado.

O post, divulgado no dia 24 de janeiro, comunicava a morte de um professor que faleceu aos 97 anos, mas passou a receber uma enxurrada de comentários com piadas de duplo sentido por causa do sobrenome do docente. O professor homenageado se chamava Edson Rola.

A associação do sobrenome com um órgão genital masculino levou parte dos usuários a ignorar o tom respeitoso da publicação e transformar o espaço de luto em um campo de comentários irônicos e jocosos.

Até esta quarta-feira (29), a publicação já havia ultrapassado a marca de mil comentários.

Entre eles, frases como “Grande mestre! Era duro mas sempre deixava as matérias mole mole”, “Dura demais essa notícia” e “Infelizmente se foi e deixou um buraco enorme em nossas vidas”.

A maioria das interações não faz referência direta à trajetória profissional ou à contribuição do professor, desviando completamente o propósito da nota institucional, que era prestar uma homenagem póstuma.

Apesar disso, também há mensagens de ex-alunos e pessoas que tentaram resgatar o respeito à memória do professor, lembrando sua trajetória e dedicação à educação.

O colégio não se manifestou oficialmente sobre a repercussão até o momento.

