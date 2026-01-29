Post sobre morte sai do controle por causa de nome do professor
Sobrenome do docente virou motivo para enxurrada de comentários de duplo sentido
Uma publicação de nota de pesar feita pelo perfil oficial do Colégio Militar de Fortaleza acabou saindo do controle nas redes sociais por um motivo inusitado.
O post, divulgado no dia 24 de janeiro, comunicava a morte de um professor que faleceu aos 97 anos, mas passou a receber uma enxurrada de comentários com piadas de duplo sentido por causa do sobrenome do docente. O professor homenageado se chamava Edson Rola.
A associação do sobrenome com um órgão genital masculino levou parte dos usuários a ignorar o tom respeitoso da publicação e transformar o espaço de luto em um campo de comentários irônicos e jocosos.
Até esta quarta-feira (29), a publicação já havia ultrapassado a marca de mil comentários.
Entre eles, frases como “Grande mestre! Era duro mas sempre deixava as matérias mole mole”, “Dura demais essa notícia” e “Infelizmente se foi e deixou um buraco enorme em nossas vidas”.
A maioria das interações não faz referência direta à trajetória profissional ou à contribuição do professor, desviando completamente o propósito da nota institucional, que era prestar uma homenagem póstuma.
Apesar disso, também há mensagens de ex-alunos e pessoas que tentaram resgatar o respeito à memória do professor, lembrando sua trajetória e dedicação à educação.
O colégio não se manifestou oficialmente sobre a repercussão até o momento.
