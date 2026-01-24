Furto em hotel termina com perseguição e prisão no Centro de Anápolis

Suspeito foi flagrado por câmeras e tentou fugir correndo e pulando por casas da região

Um furto registrado na madrugada desta sexta-feira (24) em um hotel da região Central de Anápolis terminou em uma longa perseguição policial pelas ruas da cidade.

De acordo com apuração do Portal 6, o furto ocorreu por volta das 04h, quando o homem aproveitou o momento em que a recepcionista estava na cozinha preparando o café da manhã para subtrair cerca de R$ 1.000,00 em dinheiro do caixa.

A ausência do valor só foi percebida durante a troca de turno, por volta das 07h, quando o proprietário do hotel foi acionado e confirmou o crime por meio das imagens do circuito interno de segurança.

Ao ser questionado, o suspeito passou a gritar na recepção e fugiu correndo.

Durante a tentativa de escape, ele foi visto atravessando diversas ruas da região, correndo, entrando em estabelecimentos e pulando muros de várias residências.

Ainda tentando fugir, ele causou danos a portas e cercas elétricas, sendo inclusive atingido por uma descarga elétrica, o que não impediu a continuidade da fuga.

O homem foi alcançado e contido nas proximidades de um posto de combustíveis, após apoio de várias equipes da Polícia Militar (PM).

Devido aos ferimentos sofridos durante a fuga, o suspeito precisou de atendimento médico e, após receber alta, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e apresentado à Central de Flagrantes.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

