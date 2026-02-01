Adeus, cartório: pelo CPF agora pode ser consultado quais imóveis uma pessoa tem

Ferramenta online permite localizar matrículas vinculadas a CPF ou CNPJ em cartórios de imóveis de vários estados, sem sair de casa

01 de fevereiro de 2026

Ir até um cartório para levantar informações sobre imóveis deixou de ser a única alternativa disponível. Atualmente, a Pesquisa Prévia dos Cartórios de Imóveis permite consultar, pela internet, quais matrículas estão vinculadas a uma pessoa física ou jurídica em um estado específico.

A ferramenta funciona como uma triagem inicial e reúne dados diretamente das bases oficiais dos cartórios de registro de imóveis. Dessa forma, o serviço agiliza consultas que antes exigiam deslocamento, tempo e atendimento presencial.

Como funciona a pesquisa prévia de imóveis

Para acessar o serviço, o usuário deve entrar no site ridigital.org.br. Em seguida, precisa selecionar a opção “Pesquisa Prévia” e escolher o estado onde deseja realizar a consulta.

Depois disso, basta informar o CPF ou CNPJ que será pesquisado. A plataforma cruza automaticamente os dados com todos os cartórios de imóveis do estado selecionado e, logo após, gera um relatório com os números das matrículas encontradas.

Assim, o processo se torna mais rápido e acessível, principalmente para quem precisa de informações iniciais sobre vínculos imobiliários.

O que o relatório realmente informa

Apesar da praticidade, o relatório não confirma se a pessoa pesquisada é a proprietária atual do imóvel. Na prática, o sistema apenas indica a existência de matrículas associadas ao CPF ou CNPJ informado.

Isso acontece porque o vínculo registral pode envolver diferentes situações. A pessoa pode aparecer como ex-proprietária, usufrutuária, credora, devedora ou possuir outro tipo de relação registrada no cartório. Portanto, a pesquisa funciona apenas como um levantamento preliminar.

Qual é o próximo passo após a consulta

Quando o sistema identifica matrículas de interesse, o usuário pode avançar para uma etapa mais completa. Nesse caso, é possível solicitar uma Certidão Digital ou uma Pesquisa Qualificada diretamente pelo portal.

Esses documentos, por sua vez, trazem informações detalhadas e atualizadas sobre o imóvel, como titularidade, histórico de registros e eventuais ônus. Por isso, apenas a certidão oficial garante segurança jurídica sobre a situação do bem.

Onde o serviço está disponível

Atualmente, a Pesquisa Prévia dos Cartórios de Imóveis funciona nos seguintes estados e no Distrito Federal: Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

No entanto, a expectativa é que o serviço seja ampliado gradualmente para outras unidades da federação.

Quem pode usar a ferramenta

A consulta atende diferentes perfis. Advogados utilizam o serviço em investigações patrimoniais e processos judiciais. Corretores recorrem à pesquisa para análises preliminares de negociações imobiliárias. Além disso, instituições financeiras usam a ferramenta na avaliação de garantias e crédito.

Por fim, qualquer cidadão pode acessar o sistema para mapear vínculos imobiliários de forma digital e oficial, desde que compreenda que a pesquisa prévia não substitui a certidão do cartório.

