Paciente denuncia que foi assediado por funcionário do Ânima enquanto estava anestesiado; profissional nega

Situação que teria ocorrido durante atendimento pós-cirúrgico, será investigada pela Polícia Civil (PC)

Pedro Ribeiro - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um paciente denunciou nesta segunda-feira (27) ter sido vítima de assédio sexual dentro do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis, após passar por um procedimento cirúrgico na unidade.

O Portal 6 apurou que o episódio teria ocorrido na última quinta-feira (23), quando a vítima ainda estava sob efeito de anestesia durante a recuperação pós-operatória.

O paciente registrou o caso na Polícia Civil (PC) e afirmou que o funcionário responsável por conduzi-lo ao centro cirúrgico e prestar auxílio após o procedimento teria tocado em suas partes íntimas enquanto o acompanhava até o banheiro da unidade hospitalar.

Funcionário nega

Em diálogo entre os dois, obtido pela reportagem, a vítima relata se recordar de ter sido tocada, enquanto o funcionário admitiu sentir atração sexual, mas alegou que não praticaria atos dessa natureza no ambiente de trabalho.

Nas conversas trocadas nas redes sociais, o colaborador também teria feito comentários sugestivos que, na avaliação da vítima, corroboram a versão de que houve comportamento inadequado durante o atendimento.

O que diz o Ânina

A reportagem entrou em contato com o Ânima, que, por meio de nota, informou não ter identificado registros do caso em sua ouvidoria e que não foi formalmente acionado pelas autoridades policiais até o momento.

Leia a nota na íntegra:

O hospital informa que não identificou registros do caso em sua ouvidoria e não foi acionado formalmente pelas autoridades policiais.

A instituição esclarece que mantém protocolos rigorosos de apuração e acompanhamento e adotará as medidas cabíveis.

Reforça também o seu compromisso com a ética, transparência e segurança dos pacientes e colaboradores.

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