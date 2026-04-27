Não é a Adidas, nem a Nike: essa é a marca de tênis mais lucrativa do Brasil, segundo especialista

Dona da Olympikus, Vulcabras superou crise bilionária, focou no mercado esportivo e vive fase histórica no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nem Adidas, nem Nike. A empresa brasileira que vem chamando atenção no mercado de tênis é a Vulcabras, dona da Olympikus e responsável também pelas operações da Under Armour e da Mizuno no Brasil.

A companhia encerrou 2025 com receita bruta recorde de R$ 4,2 bilhões e 22 trimestres consecutivos de crescimento.

A trajetória foi destacada pelo empreendedor Bruno Strack (@brunostrack), cofundador e CEO do Clube do Valor, em conteúdo publicado nas redes sociais.

Segundo ele, a virada da Vulcabras não aconteceu apenas por resiliência, mas por uma decisão estratégica: abandonar distrações e focar no que a empresa dominava de verdade.

Vulcabras quase quebrou antes de virar referência

A história da empresa começou em 1952, passou por diferentes controladores e ganhou novo rumo quando a família Bartelle assumiu o negócio.

Anos depois, a compra da Azaleia colocou a companhia em outro patamar, especialmente por causa da Olympikus.

No entanto, a expansão acelerada trouxe problemas. Em 2011, a Vulcabras enfrentava dívida bilionária, pressão das importações asiáticas e excesso de estrutura.

Por isso, precisou fechar fábricas, reduzir operações e repensar completamente o modelo de negócio.

A resposta veio com foco absoluto em calçados esportivos. A empresa vendeu marcas femininas, concentrou esforços na Olympikus e ampliou o portfólio com Under Armour e Mizuno. Dessa forma, deixou de tentar salvar tudo ao mesmo tempo e passou a priorizar o setor em que tinha mais domínio.

Estratégia colocou a empresa em fase recorde

Atualmente, a Vulcabras colhe os resultados dessa decisão. No terceiro trimestre de 2025, a companhia registrou receita bruta de R$ 1,1 bilhão, receita líquida de R$ 955,7 milhões e lucro líquido de R$ 547,2 milhões. Além disso, manteve 21 trimestres consecutivos de crescimento naquele período.

Com marcas voltadas a diferentes faixas de preço, a empresa atende desde consumidores que buscam tênis mais acessíveis até públicos interessados em produtos de maior valor agregado. Assim, consolidou presença no varejo esportivo nacional e reforçou a força da Olympikus no Brasil.

Portanto, a lição da Vulcabras vai além dos números. Em vez de diversificar sem controle durante a crise, a companhia escolheu cortar excessos, proteger o negócio principal e reconstruir sua operação em torno do mercado esportivo.

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