Brasil pode registrar o dia mais frio do ano com mínimas de 0°C; veja a previsão

Massa de ar polar deve derrubar as temperaturas no Sul do país, com risco de geada e marcas próximas de 0°C

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Brasil pode registrar o dia mais frio do ano até agora com a chegada de uma massa de ar polar intensa. Segundo a Climatempo, o sistema avança pelo Sul do país e deve provocar queda acentuada nas temperaturas entre esta segunda-feira (27) e terça-feira (28).

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para queda de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com isso, algumas áreas podem ter marcas próximas de 0°C e risco de geada.

Onde o frio deve ser mais intenso

A queda mais forte deve atingir, principalmente, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas áreas de maior altitude, como os Campos de Cima da Serra, no RS, e o Planalto Sul Catarinense, as mínimas podem ficar entre 0°C e 2°C.

Enquanto isso, a fronteira com o Uruguai e áreas de planalto do Rio Grande do Sul podem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C. Já a região central e os vales gaúchos devem ter mínimas entre 5°C e 7°C.

Há risco de geada?

Com o avanço do ar frio e o céu mais aberto durante a madrugada, há possibilidade de geada isolada. O fenômeno deve ocorrer com maior chance na Campanha gaúcha, no Planalto do Rio Grande do Sul e nas serras gaúcha e catarinense.

Apesar da presença de sol em alguns momentos do dia, o ar polar deve manter a sensação de frio, sobretudo no começo da manhã. Portanto, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e redobrar os cuidados nas regiões mais afetadas.

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