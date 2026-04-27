A cidade fantasma com mais de 900 casas abandonadas que pertenceram a uma usina e quase ninguém pode visitar

Imagens impressionantes mostram bairro inteiro abandonado no Paraná e levantam dúvidas sobre o motivo do esvaziamento

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@ wanzamhobby)

Quem passa por algumas regiões do Paraná dificilmente imagina encontrar um cenário tão curioso e ao mesmo tempo intrigante. Em meio à vegetação e estradas pouco movimentadas, surge um lugar que parece ter parado no tempo.

Ruas organizadas, casas alinhadas e uma estrutura completa… mas nenhum morador.

Esse cenário chamou atenção nas imagens registradas por Wanderlei Zandona, do perfil @wanzamhobby, que chegou ao local quase por acaso. O que parece mistério à primeira vista, porém, já tem explicação: trata-se da antiga vila da Companhia Paranaense de Energia (Copel), em Antonina.

Vila da Copel virou cidade fantasma no Paraná

A vila da Copel ganhou fama como uma das principais cidades fantasmas do Paraná. No passado, a companhia construiu o local para abrigar trabalhadores ligados às operações de energia.

Por isso, as casas seguem praticamente o mesmo padrão. A empresa planejou toda a estrutura para receber funcionários e suas famílias.

Com o tempo, mudanças nas atividades e reestruturações fizeram a empresa desocupar o local. Como resultado, a vila ficou completamente abandonada.

Mais de 900 casas abandonadas impressionam

O tamanho da área impressiona logo de cara. A vila reúne centenas de casas, estimativas indicam mais de 900 unidades distribuídas em várias ruas.

Além disso, muitas residências ainda preservam sinais claros de ocupação. Em alguns pontos, ainda é possível encontrar móveis, roupas e objetos deixados para trás.

Esse detalhe reforça a sensação de abandono repentino e aumenta ainda mais a curiosidade sobre o local.

Imagens de drone revelam a dimensão do local

Para mostrar melhor a área, Wanderlei utilizou um drone durante a visita.

As imagens aéreas deixam tudo ainda mais impactante. Do alto, aparecem ruas inteiras tomadas por casas idênticas, todas vazias.

Assim, o cenário ganhou força nas redes sociais e passou a chamar atenção de quem nunca tinha ouvido falar da vila.

Acesso limitado aumenta curiosidade

Apesar do impacto visual, a vila da Copel não funciona como ponto turístico.

Além disso, poucas informações circulam sobre o acesso ao local. Por isso, pouca gente visita a área, o que mantém o clima de mistério.

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