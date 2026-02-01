Empresário de Anápolis sofre prejuízo de R$ 1 mil após dupla “fazer a farra” e furtar energéticos, cervejas e doces

Suspeitos foram flagrados invadindo o estabelecimento e levando carrinho cheio de mercadorias

Natália Sezil - 01 de fevereiro de 2026

Câmeras registraram momento do furto, que empresário estimou ter custado R$ 1 mil. (Foto: Reprodução)

Um empresário de Anápolis estimou ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 1 mil após um mercado ser alvo de furto na madrugada deste domingo (31).

O estabelecimento comercial fica no setor Calixtolândia I Etapa, na região Sul da cidade. Já passava de 01h quando uma dupla foi flagrada se aproximando do local.

Câmeras de segurança registraram toda a ação externa. Um dos homens, que veste uma jaqueta preta, chega com um pé de cabra. Ele olha ao redor e se encontra com o parceiro, de casaco vermelho, antes de usar a ferramenta.

O suspeito chega a olhar na direção da câmera enquanto força a abertura do portão. Leva menos de quatro minutos para conseguir, e ainda menos tempo para realizar o furto.

Em apenas dois minutos, a dupla sai de dentro do mercado com um carrinho cheio de produtos. Não é possível identificar exatamente quais são os itens, mas eles incluem cervejas, energéticos, doces e até sabão.

Diante das filmagens, o empresário registrou formalmente a denúncia junto à Polícia Civil (PC), a quem também comunicou que a mesma dupla estaria furtando outros estabelecimentos da região.

Com isso, a situação fica sob tutela da PC, que fica responsável por identificar os suspeitos e tomar as devidas providências.

