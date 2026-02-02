Bolo de milho simples: receita de liquidificador bem fofinha
Com milho verde e poucos ingredientes, o bolo fica úmido, cheiroso e pronto rapidinho — perfeito para o café
Clássico de café da tarde (e queridinho em época de festa junina), o bolo de milho simples é daqueles que perfumam a casa inteira e somem em poucas fatias. A melhor parte é que dá para fazer tudo no liquidificador, sem complicação: bateu, misturou o fermento e levou para assar.
A seguir, confira uma receita prática, com ingredientes fáceis e um passo a passo direto para deixar o bolo fofinho por fora e úmido por dentro.
Ingredientes
– 1 lata de milho verde (escorrida) ou 2 espigas (grãos debulhados)
– 3 ovos
– 1 xícara (chá) de leite
– 1/2 xícara (chá) de óleo (ou 1/3, se preferir mais leve)
– 1 xícara (chá) de açúcar
– 1 xícara (chá) de fubá
– 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (opcional, para deixar mais firme)
– 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
– 1 pitada de sal
Como fazer (passo a passo)
1 – Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma média com manteiga e fubá (ou farinha).
2 – No liquidificador, bata: milho, ovos, leite, óleo, açúcar e a pitada de sal até ficar homogêneo.
3 – Acrescente o fubá (e a farinha, se for usar) e bata rapidamente só para misturar.
4 – Por último, adicione o fermento e misture com uma colher/espátula (sem bater demais).
5 – Despeje na forma e leve ao forno por 35 a 45 minutos, ou até dourar e o palito sair limpo.
6 – Espere amornar, desenforme e sirva.
Dicas para o bolo de milho não ficar solado
– Fermento sempre por último e misturado à mão.
– Não abra o forno antes de 30 minutos.
– Se quiser um bolo mais “cremoso”, não use farinha (fica mais úmido).
Para um sabor mais marcante, use milho de espiga quando estiver doce e firme.
Variações simples para mudar o sabor
– Com coco: adicione 1/2 xícara (chá) de coco ralado.
– Com queijo: misture 1/2 xícara (chá) de queijo ralado (meia cura ou parmesão) para um toque salgado.
– Mais cremoso: troque parte do leite por leite de coco (mantendo a mesma medida total de líquido).
