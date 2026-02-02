Bolo de milho simples: receita de liquidificador bem fofinha

Com milho verde e poucos ingredientes, o bolo fica úmido, cheiroso e pronto rapidinho — perfeito para o café

(Foto: Reprodução/Instagram)

Clássico de café da tarde (e queridinho em época de festa junina), o bolo de milho simples é daqueles que perfumam a casa inteira e somem em poucas fatias. A melhor parte é que dá para fazer tudo no liquidificador, sem complicação: bateu, misturou o fermento e levou para assar.

A seguir, confira uma receita prática, com ingredientes fáceis e um passo a passo direto para deixar o bolo fofinho por fora e úmido por dentro.

Ingredientes

– 1 lata de milho verde (escorrida) ou 2 espigas (grãos debulhados)

– 3 ovos

– 1 xícara (chá) de leite

– 1/2 xícara (chá) de óleo (ou 1/3, se preferir mais leve)

– 1 xícara (chá) de açúcar

– 1 xícara (chá) de fubá

– 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (opcional, para deixar mais firme)

– 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

– 1 pitada de sal

Como fazer (passo a passo)

1 – Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma média com manteiga e fubá (ou farinha).

2 – No liquidificador, bata: milho, ovos, leite, óleo, açúcar e a pitada de sal até ficar homogêneo.

3 – Acrescente o fubá (e a farinha, se for usar) e bata rapidamente só para misturar.

4 – Por último, adicione o fermento e misture com uma colher/espátula (sem bater demais).

5 – Despeje na forma e leve ao forno por 35 a 45 minutos, ou até dourar e o palito sair limpo.

6 – Espere amornar, desenforme e sirva.

Dicas para o bolo de milho não ficar solado

– Fermento sempre por último e misturado à mão.

– Não abra o forno antes de 30 minutos.

– Se quiser um bolo mais “cremoso”, não use farinha (fica mais úmido).

Para um sabor mais marcante, use milho de espiga quando estiver doce e firme.

Variações simples para mudar o sabor

– Com coco: adicione 1/2 xícara (chá) de coco ralado.

– Com queijo: misture 1/2 xícara (chá) de queijo ralado (meia cura ou parmesão) para um toque salgado.

– Mais cremoso: troque parte do leite por leite de coco (mantendo a mesma medida total de líquido).

