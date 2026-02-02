Influenciador brasileiro que já elogiou Trump e vive nos EUA é preso pelo ICE

Com mais de 480 mil seguidores no Instagram, ele publica conteúdo sobre vida como estrangeiro no país, onde mora desde 2009

Folhapress - 02 de fevereiro de 2026

Influenciador Júnior Pena foi preso nos Estados Unidos, onde mora desde 2009. (Foto: Captura/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O influenciador brasileiro Junior Pena, que vive nos Estados Unidos e já elogiou o governo de Donald Trump, foi preso por agentes federais do ICE, o serviço de imigração americano, no último sábado (31), segundo informações divulgadas por um amigo.

Com mais de 480 mil seguidores no Instagram, ele publica conteúdo sobre a sua vida como estrangeiro nos EUA, onde mora desde 2009. De acordo com Maycon MacDowel, policial e amigo do influenciador, Pena está em Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes localizado em Nova Jersey.

Um habeas corpus foi apresentado para evitar que ele seja transferido a uma unidade de detenção em outro estado –a estratégia de mover pessoas detidas tem sido usada pela gestão do republicano, segundo as organizações de apoio a imigrantes, para dificultar o apoio jurídico e humanitário oferecido por suas famílias e comunidades.

A prisão, ainda de acordo com o relato do amigo, ocorreu porque Pena não compareceu a uma audiência marcada em um tribunal dos EUA para resolver um questão relacionada à posse de um carro. MacDowel disse que a advogada do influenciador pediu o adiamento da sessão, mas a informação não foi atualizada no sistema.

“O Junior tinha uma audiência e no sistema não estava aparecendo [para os agentes do ICE] que tinha sido adiada. Ficou [registrado] no sistema como se ele tivesse faltado”, afirmou Macdowel. “Por isso a imigração pegou ele.”

O amigo disse que o processo de imigração de Pena, que também trabalha na área de construção nos EUA, não está com irregularidades.

O influenciador já fez vídeos defendendo Trump, afirmando que o republicano “cuida das finanças” do país e que o seu governo jamais deportaria “quem tá querendo ajudar o país”.

“Eu sou Donald Trump, gosto do cara”, disse. Questionado por um seguidor sobre um possível medo de ser preso, ele respondeu que está “andando na linha”. “Ele [Trump] vai deportar bandidos, quem estiver de maneira irregular.”

Pena disse que antes tinha medo de compartilhar sua opinião política, mas que hoje não se importava mais com as críticas. Em outro post, o influenciador anunciou que deixeou de participar de grupos de brasileiros em aplicativos de mensagem devido a o que chamou fake newssobre as políticas anti-imigração de Trump.

“Já faz quase um mês que estão falando: ‘vai bater a imigração’. Tem muita notícia real, mas 80% é fake news. Tem um que gosta de tocar o terror. Desde que saí desses grupos, ando menos ansioso. Se eu fosse você, sairia.”

Em vídeos publicados no mês passado, porém, ele disse que o ICE praticava “ações desumanas” e que “não está nada fácil acreditar no American Dream [sonho americano]”.