Saiba quais são as regiões que mais devem se desenvolver em Goiânia neste ano

Com crescente aumento de residências, os bairros contam com vias estruturais e alta demanda de serviços

Da Redação - 02 de fevereiro de 2026

Imagem aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Goiânia)

Os goianienses que buscam realizar o sonho do imóvel próprio em 2026 estão buscando bairros mais afastados dos antigos centros urbanos e priorizando o maior contato com a natureza. É o que mostra a mais recente pesquisa Datazap, que apontou as regiões Norte e Sudoeste da capital como as que mais atraíram investimentos no último ano.

Alguns exemplos são setores como o Parque Oeste Industrial, bairro Goiá, Eldorado e Eldorado Park. Com crescente aumento de residências, os bairros contam com vias estruturais e alta demanda de serviços, o que também tem atraído diversos novos empreendimentos.

O setor Parque Oeste Industrial, inclusive, foi um dos que mais cresceram em número de domicílios nos últimos anos, com aumento de 83% no número de imóveis, segundo comparativo dos censos do IBGE de 2010 e 2022.

Segundo a especialista em locação de imóveis, Agni Aguiar, valores mais acessíveis e boa infraestrutura também são fatores que influenciam nessa nova expansão urbana.

“O movimento é impulsionado principalmente pela expansão da malha viária, pela oferta de terrenos maiores, pelo crescimento residencial acelerado e pela busca por regiões com melhor custo-benefício, tanto para moradia quanto para investimento imobiliário”, destaca Agni.

Já para Paulo Silas, sócio de uma Sim Incorporadora, embora regiões mais afastadas estejam crescendo, ainda há muitas oportunidades de empreendimentos em setores como Jardim América, Bela Vista, Nova Suíça, Marista, entre outros.

Nestes casos, a demanda deve crescer por apartamentos compactos, de até 50 metros. “A gente aposta nos compactos de luxo de um e dois quartos, principalmente para quem busca morar sozinho, e também estudantes do interior”, disse em entrevista ao Portal 6.

Entorno de Goiânia

Na região metropolitana, Aparecida de Goiânia é citada por diversos especialistas imobiliários como munícipio estratégico.

Isso porque a cidade vem se destacando como importante polo logístico, atraindo novos industrias e maior renda para os moradores.

Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) de Aparecida já ultrapassou o de Anápolis, consolidando o município como o terceiro maior de Goiás. Isso, claro, reflete na geração de empregos e de novos imóveis.

Senador Canedo segue o mesmo caminho. Muitas pessoas buscam o município para investir em moradia, mas trabalhando em Goiânia.

Quem tem o costume de passar pela GO-020, GO-403, ou pela Avenida Progresso, vias que ligam as cidades, já deve estar familiarizado com a quantidade de novos condomínios horizontais em território canedense.

Outros municípios que também têm se destacado são Trindade, Santo Antônio de Goiás e Goianira.

