Especialista aponta tendências para mercado imobiliário de Anápolis

Incorporadora revela números animadores atuais e o que enxerga para cidade, considerando regiões já consolidadas como outras que já estão no radar da empresa

Paulo Roberto Belém - 07 de janeiro de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

A retomada no crescimento do crédito imobiliário, com a indicação de uma queda significativa na taxa de Selic em 2026.

Essa é a expectativa de alguns players do mercado imobiliário para este ano. Entre os empresários do setor que vislumbram esse cenário, está o sócio e atual diretor de incorporação e produto da Emisa Incorporadora, Juliano Santos.

A empresa fecha 2025 comemorando um bom resultado no seu mais recente lançamento, o Ares Jundiaí, em Anápolis. “Conseguimos vender mais de 60% Com VGV [valor geral de vendas] superando os 100 milhões de reais. Para nós, é um excelente resultado, apesar dos desafios que o ano de 2025 trouxe para o nosso setor”, salienta o incorporador.

A principal dificuldade enfrentada pelo mercado imobiliário hoje, na avaliação de Juliano Santos, é justamente a alta de juros, que impacta diretamente na oferta de crédito. Segundo e empresário, o crédito está muito caro e o mercado imobiliário, obviamente, é muito sensível a isso. “Nós estamos falando de uma Selic acima de 15%”, afirmou.

Mas mesmo diante desse desafio, Juliano Santos vislumbra uma melhora para 2026. “Essa é uma perspectiva positiva que temos para o ano que vem, com o mercado financeiro sinalizando para uma redução da taxa de juros, à medida que o país felizmente caminha para o centro da meta da inflação”, explica Juliano.

Em Anápolis, cidade em que a Emisa já lançou 22 empreendimentos (residenciais e comerciais), a expectativa de Juliano é de um cenário também melhor, o que já motiva a empresa a planejar mais lançamentos ainda no primeiro semestre.

“Pretendemos construir e lançar um volume bastante representativo no próximo ano, apesar do cenário adverso, tanto no nicho residencial quanto no corporativo”, revela diretor de incorporação e produto do Emisa.

Tendências em Anápolis

Em relação ao mercado imobiliário anapolino, para Juliano Santos, uma palavra define as tendências do setor para a cidade: modernização.

“Anápolis é uma cidade que tem recebido cada vez mais projetos com design arrojados, modernos, com várias novidades e com qualidade arquitetônica tal qual a de grandes centros urbanos”, sugere o incorporador.

Outra forte tendência percebida pelo especialista imobiliário em Anápolis é a consolidação da verticalização no bairro Jundiaí, que segundo ele, é hoje o maior centro comercial e de serviços da cidade.

“A região do bairro Jundiaí é onde lançamos recente o Ares, e a aceitação que o empreendimento teve, é um indicativo de que essa parte da cidade tem uma forte demanda imobiliária, mesmo com a expressiva valorização nos últimos anos, não só por sua proximidade com o Centro de Anápolis, mas também por seu crescimento urbanístico e ampla rede de comércio e serviços”, esclarece.

Para outras regiões de Anápolis, Juliano Santos acredita um avanço dos lançamentos para o segmento de imóveis econômicos, mas sem deixar de lado nichos que têm sempre procura.

“Até pelo perfil do atual governo federal, acredito numa evolução das oportunidades no mercado econômico, em bairros que têm alta demanda e baixa oferta, como o Bairro Jardim Alexandrina e Bairro de Lourdes. E os lançamentos no segmento corporativo que acredito que podem ter um avanço também em Anápolis para o próximo ano”, sugere o incorporador.

Com o país caminhando para o centro da meta inflacionária, a expectativa é do início de uma curva de baixas da Selic. Nesse cenário, players acreditam numa retomada do crescimento do crédito imobiliário.

