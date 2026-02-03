Quer emagrecer? Veja a lista dos cinco alimentos que devem ser evitados no dia a dia

Itens comuns da rotina alimentar podem dificultar a perda de peso por serem calóricos, pouco nutritivos ou interferirem no metabolismo e no equilíbrio do organismo

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Quem busca emagrecer costuma focar em reduzir calorias ou aumentar a prática de exercícios físicos. No entanto, especialistas alertam que a qualidade dos alimentos consumidos diariamente tem papel decisivo no processo de perda de peso.

Alguns itens muito presentes na alimentação podem atrapalhar o emagrecimento por estimularem a fome, alterarem o metabolismo ou oferecerem pouco valor nutricional.

Confira os principais:

1. Frituras

Alimentos fritos concentram grandes quantidades de gordura e calorias. Além disso, o preparo em óleo quente favorece o acúmulo de gordura corporal quando o consumo é frequente.

2. Refrigerantes e bebidas açucaradas

Essas bebidas fornecem muitas calorias em forma líquida e praticamente não geram saciedade. O consumo excessivo acontece de forma quase imperceptível e dificulta o controle do peso.

3. Farinha branca e derivados

Pães brancos, massas tradicionais, bolos e biscoitos feitos com farinha refinada são rapidamente absorvidos pelo organismo. Isso provoca picos de glicose no sangue e fome em pouco tempo, favorecendo excessos ao longo do dia.

4. Doces e sobremesas frequentes

Chocolates, bolos, sobremesas e biscoitos recheados são ricos em açúcar e gordura, mas pobres em fibras e proteínas. O consumo frequente contribui para o acúmulo de gordura corporal e dificulta a manutenção do emagrecimento.

5. Soja e seus efeitos hormonais

O consumo constante de produtos à base de soja chama atenção por conter compostos que podem interferir no equilíbrio hormonal.

Em algumas pessoas, o excesso pode impactar o metabolismo e dificultar a perda de peso, especialmente quando a soja aparece diariamente na alimentação.

Especialistas reforçam que evitar esses alimentos não significa eliminá-los totalmente da dieta, mas reduzir o consumo e buscar equilíbrio. Priorizar alimentos naturais, ricos em fibras e proteínas, tende a facilitar o emagrecimento de forma mais saudável e sustentável.

