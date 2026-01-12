6 alimentos que cortam a fome e ajudam a emagrecer naturalmente, segundo nutricionistas

Itens comuns da alimentação diária ajudam a aumentar a saciedade, controlar o apetite e favorecer o emagrecimento sem dietas restritivas

Magno Oliver - 12 de janeiro de 2026

Iogurte natural. (Foto: Captura de tela/Youtube)

Controlar a fome ao longo do dia é um dos principais desafios de quem busca emagrecer. Sensação constante de estômago vazio, vontade de beliscar e picos de apetite costumam atrapalhar qualquer tentativa de manter uma alimentação equilibrada.

Segundo nutricionistas, a escolha correta dos alimentos faz toda a diferença nesse processo.

Alguns itens possuem características que prolongam a saciedade, ajudam a regular o açúcar no sangue e reduzem a ingestão calórica de forma natural. Quando incluídos na rotina, eles contribuem para a perda de peso sem a necessidade de dietas radicais ou cortes extremos.

1. Ovos

Ricos em proteínas de alta qualidade, os ovos ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo. Nutricionistas destacam que o consumo no café da manhã pode reduzir a fome ao longo do dia, diminuindo a ingestão de calorias nas refeições seguintes.

2. Aveia

A aveia é fonte de fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, que forma um gel no estômago e retarda a digestão. Esse efeito prolonga a saciedade, reduz picos de fome e ajuda no controle do apetite entre as refeições.

3. Maçã

Com alto teor de fibras e grande quantidade de água, a maçã exige mais mastigação, o que contribui para o sinal de saciedade ao cérebro. É uma opção prática para lanches, ajudando a conter a fome sem exagerar nas calorias.

4. Abacate

Apesar de ser um alimento mais calórico, o abacate é rico em gorduras boas, que ajudam a desacelerar a digestão. Quando consumido com moderação, contribui para maior saciedade e reduz a vontade de comer em excesso nas horas seguintes.

5. Feijão

Presença constante na mesa dos brasileiros, o feijão combina fibras e proteínas vegetais. Essa combinação ajuda a manter a glicemia mais estável, evita picos de fome e favorece uma digestão mais lenta e equilibrada.

6. Iogurte natural

O iogurte natural é fonte de proteínas e probióticos, que auxiliam no funcionamento do intestino e na sensação de saciedade. Nutricionistas recomendam as versões sem açúcar, que ajudam no controle do peso sem comprometer a alimentação.

Especialistas reforçam que nenhum alimento age sozinho. Para emagrecer de forma saudável, é fundamental manter uma alimentação equilibrada, boa hidratação e prática regular de atividades físicas.

O foco deve estar na constância e em escolhas simples, que possam ser mantidas no dia a dia sem sofrimento.

