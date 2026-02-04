Governo Trump anuncia ‘retirada imediata’ de 700 agentes de imigração em Minnesota

Redução ocorre após mortes durante operações federais e pressão política no estado norte-americano

Folhapress - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Casa Branca)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governo de Donald Trump reduzirá o número de agentes federais de imigração em Minnesota em 700, anunciou nesta quarta-feira (4) o encarregado de fronteiras da Casa Branca, Tom Homan.

Desde o final do ano passado, Trump mobilizou milhares de agentes de imigração armados na cidade de Minnesota e arredores. Durante as operações, agentes federais mataram a tiros os manifestantes Renée Good e Alex Pretti, o que gerou protestos massivos no estado e em outras partes do país.

Homan afirmou que a redução parcial se deve à cooperação “sem precedentes” das autoridades responsáveis pelas cadeiras dos condados de Minnesota.

“Deixem-me ser claro: o presidente Trump tem toda a intenção de realizar deportações em massa durante este governo, e as ações de fiscalização da imigração continuarão diariamente em todo o país”, disse Homan em uma entrevista coletiva. “O presidente Trump fez uma promessa. E não demos nenhuma ordem contrária.”

O governo já vinha indicando um tímido recuo nas operações de imigração desde a morte de Pretti, no final de janeiro. Inicialmente, a gestão classificou Pretti de “terrorista doméstico” que queria “massacrar” agentes federais, apesar de evidências em vídeo e testemunhas mostrarem que o enfermeiro estava imobilizado quando foi alvo de dez tiros de agentes.

No dia seguinte, o presidente republicano afirmou que o governo estava “revisando tudo” e removeu o comandante da operação de Minneapolis, Gregory Bovino. A ameaça de democratas de não aprovar o orçamento federal com verba extra para o Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, e obrigar uma nova paralisação também foi determinante para a mudança de tom.

